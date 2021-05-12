Дарио СРНА: «Мне было приятно быть частью команды Каштру»

Директор донецкого «Шахтера» по футболу Дарио Срна обратился к 59-летнему экс-тренеру «горняков» Луишу Каштру и его тренерскому штабу.

«Уважаемый Мистер и члены тренерского штаба, мне было приятно быть частью вашей команды в течение последних двух лет, учиться у вас, праздновать вместе с вами, но также и преодолевать трудности — это опыт, который я буду всегда ценить! Большое спасибо за все, что вы сделали для нашего клуба, наших болельщиков и наших игроков! Вы всегда будете частью семьи «Шахтера» и наших сердец! Желаю вам всего наилучшего!», — написал Срна.

Каштру возглавлял «Шахтер» с июня 2019 года.