БЕССМЕРТНЫЙ: «От качественных иностранцев мы отказываться не будем»

Наставник «Львова» не собирается кардинально менять вектор развития клуба

  • 12.05.2021 13:40
  • 565 просмотров
  • 2 комментария
БЕССМЕРТНЫЙ: «От качественных иностранцев мы отказываться не будем»
© ПФК Львов. Анатолий Бессмертный (слева)

Главный тренер «Львова» Анатолий Бессмертный прокомментировал продление контракта с клубом.

«Хочется спокойно работать и думать не о контракте, а о футболе и команде. «Львов» должен расти, укрепляться, прибавлять. И сам клуб должен прибавлять - и работа с болельщиками и, прежде всего, постановка игры и достижение результата.

У нас все решается коллегиально: мы обговариваем каждую кандидатуру и меня это устраивает. Мы говорим, какие позиции нам нужно укрепить, затем садимся и разговариваем по той или иной кандидатуре. Меня это абсолютно устраивает. Мы не отказываемся от любого качественного футболиста. Неважно - иностранец это или украинец. Главное, чтобы игрок приносил пользу коллективу. Конечно хочется, чтобы было больше украинцев, но от качественных иностранцев мы отказываться не будем. 

По контрактам с футболистами у нас все закрыто. Мы постараемся сохранить тот коллектив, который перенес всю тяжесть борьбы за выживание», - заявил Бессмертный.

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Источник — Футбол 1/2/3

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Комментарии
    PFCLviv
      PFCLviv, 12.05.2021 13:58
    -1
    Друзі, а правда гарно наш герб дивиться на зеленому фоні?!
    Ссылка
    PFCLviv
      PFCLviv, 12.05.2021 13:52
    0
    Толянчик, чекаємо на Мессі і Роналду у нашій команді...
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    PFCLviv
      PFCLviv, 12.05.2021 13:52
    0
    Толянчик, чекаємо на Мессі і Роналду у нашій команді...
    Ссылка
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