БЕССМЕРТНЫЙ: «От качественных иностранцев мы отказываться не будем»

Главный тренер «Львова» Анатолий Бессмертный прокомментировал продление контракта с клубом.

«Хочется спокойно работать и думать не о контракте, а о футболе и команде. «Львов» должен расти, укрепляться, прибавлять. И сам клуб должен прибавлять - и работа с болельщиками и, прежде всего, постановка игры и достижение результата.

У нас все решается коллегиально: мы обговариваем каждую кандидатуру и меня это устраивает. Мы говорим, какие позиции нам нужно укрепить, затем садимся и разговариваем по той или иной кандидатуре. Меня это абсолютно устраивает. Мы не отказываемся от любого качественного футболиста. Неважно - иностранец это или украинец. Главное, чтобы игрок приносил пользу коллективу. Конечно хочется, чтобы было больше украинцев, но от качественных иностранцев мы отказываться не будем.

По контрактам с футболистами у нас все закрыто. Мы постараемся сохранить тот коллектив, который перенес всю тяжесть борьбы за выживание», - заявил Бессмертный.