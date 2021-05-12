БЕССМЕРТНЫЙ: «От качественных иностранцев мы отказываться не будем»

Главный тренер «Львова» Анатолий Бессмертный прокомментировал продление контракта с клубом.
«Хочется спокойно работать и думать не о контракте, а о футболе и команде. «Львов» должен расти, укрепляться, прибавлять. И сам клуб должен прибавлять - и работа с болельщиками и, прежде всего, постановка игры и достижение результата.
У нас все решается коллегиально: мы обговариваем каждую кандидатуру и меня это устраивает. Мы говорим, какие позиции нам нужно укрепить, затем садимся и разговариваем по той или иной кандидатуре. Меня это абсолютно устраивает. Мы не отказываемся от любого качественного футболиста. Неважно - иностранец это или украинец. Главное, чтобы игрок приносил пользу коллективу. Конечно хочется, чтобы было больше украинцев, но от качественных иностранцев мы отказываться не будем.
По контрактам с футболистами у нас все закрыто. Мы постараемся сохранить тот коллектив, который перенес всю тяжесть борьбы за выживание», - заявил Бессмертный.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.