В перенесенном поединке 32-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 3:1.
События матча
|75'
|ГОЛ ! Мяч забил Дэнни Ингс (Саутгемптон).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Че Адамс (Саутгемптон).
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Дэнни Ингс (Саутгемптон).
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Бентеке (Кристал Пэлас).
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Источник — Sport.ua
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