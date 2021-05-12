32-й тур
Саутгемптон
3 : 1
Кристал Пэлас
11.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Дубль Дэнни Ингса. Саутгемптон нанес поражение Кристал Пэлас

«Святые» занимают 14-е место в АПЛ, находясь чуть ниже оппонента

  • 12.05.2021 00:14
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Дубль Дэнни Ингса. Саутгемптон нанес поражение Кристал Пэлас
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 32-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» победил «Кристал Пэлас» (3:1).

Дубль в составе победителей сделал Дэнни Ингс. «Святые» занимают 14-е место, находясь чуть ниже оппонента.

АПЛ. 32-й тур

«Саутгемптон»  «Кристал Пэлас»  3:1

Голы: Бентеке, 2 (0:1). Ингс, 19 (1:1). Адамс, 48 (2:1). Ингс, 75 (3:1).

Нереализованный пенальти: Миливоевич, 41 (вратарь)

«Саутгемптон»: Форстер, Вестергор, Стивенс, Беднарек (Салису, 46), Уокер-Питерс, Уорд-Проуз, Армстронг, Редмонд, Ингс (Обафеми, 76), Минамино, Адамс.

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Данн, Уорд, Ридевалд, Митчелл, Куяте, Миливоевич (Шлупп, 65), Эзе, Бентеке (Матета, 78), Айю (Батшуайи, 72), Заа.

Предупреждения: Беднарек, 44. Айю, 45+1. Вестергор, 54. Куяте, 77. Заа, 90+2.

Судья: Мэдли.

11 мая. Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис».

Турнирная таблица Премьер-лиги

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Источник — Sport.ua

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