Дубль Дэнни Ингса. Саутгемптон нанес поражение Кристал Пэлас

В матче 32-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» победил «Кристал Пэлас» (3:1).
Дубль в составе победителей сделал Дэнни Ингс. «Святые» занимают 14-е место, находясь чуть ниже оппонента.
АПЛ. 32-й тур
«Саутгемптон» – «Кристал Пэлас» – 3:1
Голы: Бентеке, 2 (0:1). Ингс, 19 (1:1). Адамс, 48 (2:1). Ингс, 75 (3:1).
Нереализованный пенальти: Миливоевич, 41 (вратарь)
«Саутгемптон»: Форстер, Вестергор, Стивенс, Беднарек (Салису, 46), Уокер-Питерс, Уорд-Проуз, Армстронг, Редмонд, Ингс (Обафеми, 76), Минамино, Адамс.
«Кристал Пэлас»: Гуаита, Данн, Уорд, Ридевалд, Митчелл, Куяте, Миливоевич (Шлупп, 65), Эзе, Бентеке (Матета, 78), Айю (Батшуайи, 72), Заа.
Предупреждения: Беднарек, 44. Айю, 45+1. Вестергор, 54. Куяте, 77. Заа, 90+2.
Судья: Мэдли.
11 мая. Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис».
Турнирная таблица Премьер-лиги
Источник — Sport.ua
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