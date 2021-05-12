Агроном Динамо: «На стадионе в Тернополе очень много кочек»

Анатолий Колоша – о состоянии газона перед финалом Кубка Украины

  • 12.05.2021 13:02
  • 952 просмотра
  • 6 комментариев
Агроном Динамо: «На стадионе в Тернополе очень много кочек»
© Футбол 1/2/3. Тернопольский городской стадион

Агроном киевского «Динамо» Анатолий Колоша, который помогает тернопольскому стадиону подготовиться к финалу Кубка Украины, рассказал о состоянии поля перед матчем.

«Поле хорошее, плотное. Травостой крепкий, но очень много кочек, потому что в грунте много червей. Поэтому при помощи мастифа поле будет выровненное. Мы уже начали эту работу - мы уже один раз его выкосили. Сейчас еще добавим компостные удобрения, чтобы поле еще больше освежить, чтобы был красивее цвет поля. В среду мы его снова пострижем и сделаем разметку», - сказал Колоша.

Поединок «Динамо» – «Заря» состоится 13 мая, начало в 19:00.

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Источник — Футбол 1/2/3

(6 голосов)

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Комментарии
    Игорь Авто
    online
      Игорь Авто, 12.05.2021 13:24
    0
    roman75zpr, 12.05.2021 13:13
    Может то ни кочки, а картошка проростает...
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 12.05.2021 13:23
    0
    А почему в Тернополе решили играть лучше поля нет. По червям нужно всталять пивные бутылки сткляные с открытым горлишком или мини ветрячки они создадут вибрацию и черви повыползают. Их можно на рыбалку насобирать будет или куда еще.
    Ссылка
    Михайло Миколайович Орловський
      Михайло Миколайович Орловський, 12.05.2021 13:23
    +2
    І тута кроти винні - купини накопали та червячину позносили до купин...
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 12.05.2021 13:16
    0
    Владимир Копяк, 12.05.2021 13:10
    Получается, что агронома на стадионе в Тернополе нет? Или есть, но он глухарь в вопросе как правильно выращивать и потом ухаживать за газоном?
    Там агрономом на полставки зачислен Павелко!
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 12.05.2021 13:13
    +3
    Может то ни кочки, а картошка проростает...
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 12.05.2021 13:10
    +2
    Получается, что агронома на стадионе в Тернополе нет? Или есть, но он глухарь в вопросе как правильно выращивать и потом ухаживать за газоном?
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 12.05.2021 13:13
    +3
    Может то ни кочки, а картошка проростает...
    Ссылка
    Михайло Миколайович Орловський
      Михайло Миколайович Орловський, 12.05.2021 13:23
    +2
    І тута кроти винні - купини накопали та червячину позносили до купин...
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 12.05.2021 13:10
    +2
    Получается, что агронома на стадионе в Тернополе нет? Или есть, но он глухарь в вопросе как правильно выращивать и потом ухаживать за газоном?
    Ссылка
    Игорь Авто
    online
      Игорь Авто, 12.05.2021 13:24
    0
    roman75zpr, 12.05.2021 13:13
    Может то ни кочки, а картошка проростает...
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 12.05.2021 13:23
    0
    А почему в Тернополе решили играть лучше поля нет. По червям нужно всталять пивные бутылки сткляные с открытым горлишком или мини ветрячки они создадут вибрацию и черви повыползают. Их можно на рыбалку насобирать будет или куда еще.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 12.05.2021 13:16
    0
    Владимир Копяк, 12.05.2021 13:10
    Получается, что агронома на стадионе в Тернополе нет? Или есть, но он глухарь в вопросе как правильно выращивать и потом ухаживать за газоном?
    Там агрономом на полставки зачислен Павелко!
    Ссылка
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