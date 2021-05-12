Агроном Динамо: «На стадионе в Тернополе очень много кочек»

Агроном киевского «Динамо» Анатолий Колоша, который помогает тернопольскому стадиону подготовиться к финалу Кубка Украины, рассказал о состоянии поля перед матчем.

«Поле хорошее, плотное. Травостой крепкий, но очень много кочек, потому что в грунте много червей. Поэтому при помощи мастифа поле будет выровненное. Мы уже начали эту работу - мы уже один раз его выкосили. Сейчас еще добавим компостные удобрения, чтобы поле еще больше освежить, чтобы был красивее цвет поля. В среду мы его снова пострижем и сделаем разметку», - сказал Колоша.

Поединок «Динамо» – «Заря» состоится 13 мая, начало в 19:00.