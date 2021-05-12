Динамо – Заря. Букмекеры назвали фаворита

В четверг, 13 мая, киевское «Динамо» и луганская «Заря» сыграют в финале Кубка Украины.
Букмекеры дают больше шансов киевскому клубу. На победу «бело-синих» можно поставить с коэффициентом 1.72, на ничью - 3.8, поражение оценено в 4.8.
Предполагается, что матч будет средней результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.79. Основные тоталы – ТБ2.5 – 1.85, ТМ2.5 – 1.95.
Матч пройдет в Тернополе на городском стадионе имени Шухевича. Начало в 19:00.
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Источник — Sport.ua
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