Динамо – Заря. Букмекеры назвали фаворита

Конторы больше верят в команду Мирчи Луческу

  • 12.05.2021 12:02
  • 1328 просмотров
  • 1 комментарий
Динамо – Заря. Букмекеры назвали фаворита
© ФК Динамо Киев

В четверг, 13 мая, киевское «Динамо» и луганская «Заря» сыграют в финале Кубка Украины. 
 
Букмекеры дают больше шансов киевскому клубу. На победу «бело-синих» можно поставить с коэффициентом 1.72, на ничью - 3.8, поражение оценено в 4.8. 
 
Предполагается, что матч будет средней результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.79. Основные тоталы – ТБ2.5 – 1.85, ТМ2.5 – 1.95.
 
Матч пройдет в Тернополе на городском стадионе имени Шухевича. Начало в 19:00.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Михайло Миколайович Орловський
      Михайло Миколайович Орловський, 12.05.2021 13:29
    0
    Головне, ультру не пустити, бо повбивають будулайок...
    Ссылка
    Михайло Миколайович Орловський
      Михайло Миколайович Орловський, 12.05.2021 13:29
    0
    Головне, ультру не пустити, бо повбивають будулайок...
    Ссылка
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