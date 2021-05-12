ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на завоевание чемпионства с Манчестер Сити

Клуб главного города северной Англии, «Манчестер Сити», досрочно стал новым чемпионом АПЛ благодаря тому, что его конкурент, «Манчестер Юнайтед», уступил «Лестеру» (1:2) и потерял теоретические шансы на борьбу за чемпионство.



Это седьмое чемпионство «Манчестер Сити» в чемпионате Англии, и третье – за последние четыре сезона.



Команда Пепа Гвардиолы выиграла Кубок Лиги и претендует на третий трофей по итогам сезона, ведь вышла в финал Лиги чемпионов (состоится 29 мая).



«Горожане» гарантировали себе победу за три тура до завершения соревнований. Им остается сыграть два поединка на выезде - с «Ньюкасл Юнайтед» (14 мая) и «Брайтоном» (18 мая), а также один дома - с «Эвертоном».



За «Манчестер Сити» выступает игрок национальной сборной Украины Александр Зинченко, а капитаном команды является экс-игрок донецкого «Шахтера» Фернандиньо.



Вашему вниманию запись интервью Хосепа Гвардиолы, снятое после матча МЮ – Лестер (1:2), после которого «Сити» автоматически стали чемпионами.