ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на завоевание чемпионства с Манчестер Сити

Испанский тренер был очень доволен

  • 12.05.2021 12:14
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ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на завоевание чемпионства с Манчестер Сити
© Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Клуб главного города северной Англии, «Манчестер Сити», досрочно стал новым чемпионом АПЛ благодаря тому, что его конкурент, «Манчестер Юнайтед», уступил «Лестеру» (1:2) и потерял теоретические шансы на борьбу за чемпионство.
 
Это седьмое чемпионство «Манчестер Сити» в чемпионате Англии, и третье – за последние четыре сезона.
 
Команда Пепа Гвардиолы выиграла Кубок Лиги и претендует на третий трофей по итогам сезона, ведь вышла в финал Лиги чемпионов (состоится 29 мая).
 
«Горожане» гарантировали себе победу за три тура до завершения соревнований. Им остается сыграть два поединка на выезде - с «Ньюкасл Юнайтед» (14 мая) и «Брайтоном» (18 мая), а также один дома - с «Эвертоном».
 
За «Манчестер Сити» выступает игрок национальной сборной Украины Александр Зинченко, а капитаном команды является экс-игрок донецкого «Шахтера» Фернандиньо.
 
Вашему вниманию запись интервью Хосепа Гвардиолы, снятое после матча МЮ – Лестер (1:2), после которого «Сити» автоматически стали чемпионами.

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Источник — Sport.ua

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