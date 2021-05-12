В матче 36-го тура испанской Примеры «Осасуна» на своем поле обыграла «Кадис» со счетом 3:2.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Альберто Переа (Кадис).
|86'
|ГОЛ ! С пенальти забил Роберто Торрес (Осасуна).
|75'
|ГОЛ ! Мяч забил Анте Будимир (Осасуна).
|49'
|ГОЛ ! С пенальти забил Иван Шапоньич (Кадис).
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Анте Будимир (Осасуна).
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Источник — MEGOGO
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