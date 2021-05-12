Невеста Бондаря рассказала, сколько должен зарабатывать мужчина

Дарья Савина всегда готова войти в положение и подстраховать свою вторую половинку

  • 12.05.2021 11:39
  • 954 просмотра
  • 4 комментария
Невеста Бондаря рассказала, сколько должен зарабатывать мужчина
© Инстаграм Дарьи Савиной

Дарья Савина, спортивная журналистка и невеста защитника донецкого «Шахтера» Валерия Бондаря, рассказала о материальной составляющей во время отношений.
 
«Сколько должен зарабатывать мужчина? 5 тысяч долларов, 10 тысяч долларов, 20 тысяч долларов – я всегда войду в положение, честно. Кто бы что не говорил, кто бы как не смотрел, я прекрасно знаю, что такое деньги. Никогда деньги ни мне, ни моей маме, с которой я жила 18 лет, не сыпались по щелчку пальцев.
 
Я прекрасно знаю, какие могут быть времена. Надо будет – я подстрахую, я тоже зарабатываю. У меня нет такого понятия, как «ставка». Вот ты должен зарабатывать столько-то и только потом мы с тобой поговорим, сможешь надеть кольцо мне на палец», – сказала Савина.

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Источник — Отдушивдушу

(5 голосов)

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Комментарии
    garik_trinity
      garik_trinity, 12.05.2021 11:58
    0
    То есть, 5000 дол. начальная ставка? Ок, понял
    Ссылка
    Sport
    online
      Sport, 12.05.2021 11:56
    0
    Грубо говоря от 130 000 грн в месяц. У меня нет шансов, пацаны.
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
      Доброгорский Юрий, 12.05.2021 11:53
    0
    "я подс-трах-хую..."
    Ссылка
    Андрей Мадайский
    online
      Андрей Мадайский, 12.05.2021 11:46
    +2
    Спорт.юа Вопрос к редакторам - СКОЛЬКО ВАМ ЗАПЛАТИЛА ДЕНЕГ ЭТА ПРОШМАНДОВКА???
    ЗАЧЕМ ЭТИ НОВОСТИ ОТ ПОРНО ЗВЕЗДЫ , ПОСЛЕ ЕЁ ВЫСКАЗЫВАНИЕЙ И ПОСТУПКОВ????
    К НЕЙ НЕТ НИКАКОГО УВАЖЕНИЯ!!!
    Ссылка
    Андрей Мадайский
    online
      Андрей Мадайский, 12.05.2021 11:46
    +2
    Спорт.юа Вопрос к редакторам - СКОЛЬКО ВАМ ЗАПЛАТИЛА ДЕНЕГ ЭТА ПРОШМАНДОВКА???
    ЗАЧЕМ ЭТИ НОВОСТИ ОТ ПОРНО ЗВЕЗДЫ , ПОСЛЕ ЕЁ ВЫСКАЗЫВАНИЕЙ И ПОСТУПКОВ????
    К НЕЙ НЕТ НИКАКОГО УВАЖЕНИЯ!!!
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 12.05.2021 11:58
    0
    То есть, 5000 дол. начальная ставка? Ок, понял
    Ссылка
    Sport
    online
      Sport, 12.05.2021 11:56
    0
    Грубо говоря от 130 000 грн в месяц. У меня нет шансов, пацаны.
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 12.05.2021 11:53
    0
    "я подс-трах-хую..."
    Ссылка
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