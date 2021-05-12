Невеста Бондаря рассказала, сколько должен зарабатывать мужчина

Дарья Савина, спортивная журналистка и невеста защитника донецкого «Шахтера» Валерия Бондаря, рассказала о материальной составляющей во время отношений.



«Сколько должен зарабатывать мужчина? 5 тысяч долларов, 10 тысяч долларов, 20 тысяч долларов – я всегда войду в положение, честно. Кто бы что не говорил, кто бы как не смотрел, я прекрасно знаю, что такое деньги. Никогда деньги ни мне, ни моей маме, с которой я жила 18 лет, не сыпались по щелчку пальцев.



Я прекрасно знаю, какие могут быть времена. Надо будет – я подстрахую, я тоже зарабатываю. У меня нет такого понятия, как «ставка». Вот ты должен зарабатывать столько-то и только потом мы с тобой поговорим, сможешь надеть кольцо мне на палец», – сказала Савина.

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