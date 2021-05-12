Невеста Бондаря: «Предлагали 350 тысяч долларов за съемки в порно»

Дарья Савина отказалась от заманчивого предложения

  • 12.05.2021 10:45
  • 3142 просмотра
  • 16 комментариев
Невеста Бондаря: «Предлагали 350 тысяч долларов за съемки в порно»
© Инстаграм Дарьи Савиной

Дарья Савина, спортивная журналистка и невеста защитника донецкого «Шахтера» Валерия Бондаря, призналась, что ей предлагали сниматься в фильмах для взрослых.
 
«Несмотря на всю мою милую внешность, мне предлагали сниматься в порно. Где я и где порно? Возможно, это я таких порноактрис видела, но это совсем не мой типаж. 
 
Предлагали сниматься за большие деньги в США. Если я там нахожусь месяц, мне бы свободно оплатили около 350 тысяч долларов. 
 
Мне написала девушка в инстаграм, которая является кастинг-менеджером, дальше связали с менеджером, у которого вообще был российский номер. Я так понимаю, что больше русских девочек отправляют на всю эту лабуду. Прилетаешь, у тебя есть машина, питание, вилла. Но ты, будь любезна, побатрачь», – сказала Савина.

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Источник — Отдушивдушу

(3 голоса)

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Комментарии
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 12.05.2021 12:03
    +1
    В месяц 350 штук...это 4 ляма 200 штук в год. Валере за такие бабки нужно лет 8 вкалывать. Что она мелет. 350 баксов за сйомку наверное там было, а не штук в месяц
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 12.05.2021 11:59
    0
    Зря отказалась
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 12.05.2021 11:40
    0
    BaZia, 12.05.2021 11:01
    Первое, зачем об этом трубить общественности?
    Второе, "не смотря на мою милую внешность".. Простите, а что в съёмки только страшилок берут? где логика? Или это Дашин стереотип? Она видела п0рноактрис, боюсь представить каких..
    Третье, после кастинг менеджера было общение с рузким менеджером. Вопрос почему сразу после "лабуды" от кастинг манагера не послать на.. зачем было вникать в детали? Или это завуалировали как "супер предложение за огромные деньги, но нужно поработать". Она не могла не догадывался.
    пока отказалась из-за "не тот типаж". Наберёт вес ...
    Ссылка
    marko2020
    online
      marko2020, 12.05.2021 11:38
    +3
    Валера в какое гавно ты встрял. Супряге повезло однозначно
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    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 12.05.2021 11:32
    0
    pike1, 12.05.2021 11:29
    что-то я не увидел в этой статье чтобы она написала что отказалась
    Ждёт более привлекательных предложений
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    Сергей Литвиненко
    online
      Сергей Литвиненко, 12.05.2021 11:32
    +5
    Ахха. Сначала был кастинг-менеджмер, потом менеджер. Короче, кастинг тоже наверное был.
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    pike1
    online
      pike1, 12.05.2021 11:29
    +4
    что-то я не увидел в этой статье чтобы она написала что отказалась
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    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 12.05.2021 11:27
    0
    Никому, никому, никому.
    Никому, никому, только ему одному.
    Всем, всем, всем.
    Кому? Кому? Кому?
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 12.05.2021 11:24
    +2
    350 штук баксов)))она хоть знает сколько это...ну судя по тому что типа отказалась хотя прошла несколько ступеней вплоть до российского менеджера то не так уж и отказалась)))отказалась это послала на куй а не телефоны брать
    Ссылка
    justhateme
    online
      justhateme, 12.05.2021 11:10
    +1
    BaZia, 12.05.2021 11:01
    Первое, зачем об этом трубить общественности?
    Второе, "не смотря на мою милую внешность".. Простите, а что в съёмки только страшилок берут? где логика? Или это Дашин стереотип? Она видела п0рноактрис, боюсь представить каких..
    Третье, после кастинг менеджера было общение с рузким менеджером. Вопрос почему сразу после "лабуды" от кастинг манагера не послать на.. зачем было вникать в детали? Или это завуалировали как "супер предложение за огромные деньги, но нужно поработать". Она не могла не догадывался.
    Трубит, чтобы цену себе набить. Но только вот прикол, все кто играл в футбол на уровне регулярных аматорских лиг - знают цену таким подругам.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 12.05.2021 11:07
    +5
    Классическая )). Какие 350 штук)? На порнхаб таких "милых", как карасей на нересте за пятерку в месяц. Максимум - если очень хороша. Очередь стоит.
    Ссылка
    salomon77757
    online
      salomon77757, 12.05.2021 11:05
    0
    BaZia, 12.05.2021 11:01
    Первое, зачем об этом трубить общественности?
    Второе, "не смотря на мою милую внешность".. Простите, а что в съёмки только страшилок берут? где логика? Или это Дашин стереотип? Она видела п0рноактрис, боюсь представить каких..
    Третье, после кастинг менеджера было общение с рузким менеджером. Вопрос почему сразу после "лабуды" от кастинг манагера не послать на.. зачем было вникать в детали? Или это завуалировали как "супер предложение за огромные деньги, но нужно поработать". Она не могла не догадывался.
    Про третий пункт также задался вопросом.
    Ссылка
    salomon77757
    online
      salomon77757, 12.05.2021 11:04
    +2
    ihor5235, 12.05.2021 10:49
    Где спорт и где эта хрень? Сайт становится мусоркой
    Уже давно так.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 12.05.2021 11:01
    0
    Первое, зачем об этом трубить общественности?
    Второе, "не смотря на мою милую внешность".. Простите, а что в съёмки только страшилок берут? где логика? Или это Дашин стереотип? Она видела п0рноактрис, боюсь представить каких..
    Третье, после кастинг менеджера было общение с рузким менеджером. Вопрос почему сразу после "лабуды" от кастинг манагера не послать на.. зачем было вникать в детали? Или это завуалировали как "супер предложение за огромные деньги, но нужно поработать". Она не могла не догадывался.
    Ссылка
    Rustam Isakov
    online
      Rustam Isakov, 12.05.2021 10:58
    +5
    350 доларів вона хотіла сказати?
    нада било саглашацца
    Ссылка
    ihor5235
    online
      ihor5235, 12.05.2021 10:49
    +10
    Где спорт и где эта хрень? Сайт становится мусоркой
    Ссылка
    ihor5235
    online
      ihor5235, 12.05.2021 10:49
    +10
    Где спорт и где эта хрень? Сайт становится мусоркой
    Ссылка
    Сергей Литвиненко
    online
      Сергей Литвиненко, 12.05.2021 11:32
    +5
    Ахха. Сначала был кастинг-менеджмер, потом менеджер. Короче, кастинг тоже наверное был.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 12.05.2021 11:07
    +5
    Классическая )). Какие 350 штук)? На порнхаб таких "милых", как карасей на нересте за пятерку в месяц. Максимум - если очень хороша. Очередь стоит.
    Ссылка
    Rustam Isakov
    online
      Rustam Isakov, 12.05.2021 10:58
    +5
    350 доларів вона хотіла сказати?
    нада било саглашацца
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 12.05.2021 11:29
    +4
    что-то я не увидел в этой статье чтобы она написала что отказалась
    Ссылка
    marko2020
    online
      marko2020, 12.05.2021 11:38
    +3
    Валера в какое гавно ты встрял. Супряге повезло однозначно
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 12.05.2021 11:24
    +2
    350 штук баксов)))она хоть знает сколько это...ну судя по тому что типа отказалась хотя прошла несколько ступеней вплоть до российского менеджера то не так уж и отказалась)))отказалась это послала на куй а не телефоны брать
    Ссылка
    salomon77757
    online
      salomon77757, 12.05.2021 11:04
    +2
    ihor5235, 12.05.2021 10:49
    Где спорт и где эта хрень? Сайт становится мусоркой
    Уже давно так.
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 12.05.2021 12:03
    +1
    В месяц 350 штук...это 4 ляма 200 штук в год. Валере за такие бабки нужно лет 8 вкалывать. Что она мелет. 350 баксов за сйомку наверное там было, а не штук в месяц
    Ссылка
    justhateme
    online
      justhateme, 12.05.2021 11:10
    +1
    BaZia, 12.05.2021 11:01
    Первое, зачем об этом трубить общественности?
    Второе, "не смотря на мою милую внешность".. Простите, а что в съёмки только страшилок берут? где логика? Или это Дашин стереотип? Она видела п0рноактрис, боюсь представить каких..
    Третье, после кастинг менеджера было общение с рузким менеджером. Вопрос почему сразу после "лабуды" от кастинг манагера не послать на.. зачем было вникать в детали? Или это завуалировали как "супер предложение за огромные деньги, но нужно поработать". Она не могла не догадывался.
    Трубит, чтобы цену себе набить. Но только вот прикол, все кто играл в футбол на уровне регулярных аматорских лиг - знают цену таким подругам.
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 12.05.2021 11:59
    0
    Зря отказалась
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 12.05.2021 11:40
    0
    BaZia, 12.05.2021 11:01
    Первое, зачем об этом трубить общественности?
    Второе, "не смотря на мою милую внешность".. Простите, а что в съёмки только страшилок берут? где логика? Или это Дашин стереотип? Она видела п0рноактрис, боюсь представить каких..
    Третье, после кастинг менеджера было общение с рузким менеджером. Вопрос почему сразу после "лабуды" от кастинг манагера не послать на.. зачем было вникать в детали? Или это завуалировали как "супер предложение за огромные деньги, но нужно поработать". Она не могла не догадывался.
    пока отказалась из-за "не тот типаж". Наберёт вес ...
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 12.05.2021 11:32
    0
    pike1, 12.05.2021 11:29
    что-то я не увидел в этой статье чтобы она написала что отказалась
    Ждёт более привлекательных предложений
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 12.05.2021 11:27
    0
    Никому, никому, никому.
    Никому, никому, только ему одному.
    Всем, всем, всем.
    Кому? Кому? Кому?
    Ссылка
    salomon77757
    online
      salomon77757, 12.05.2021 11:05
    0
    BaZia, 12.05.2021 11:01
    Первое, зачем об этом трубить общественности?
    Второе, "не смотря на мою милую внешность".. Простите, а что в съёмки только страшилок берут? где логика? Или это Дашин стереотип? Она видела п0рноактрис, боюсь представить каких..
    Третье, после кастинг менеджера было общение с рузким менеджером. Вопрос почему сразу после "лабуды" от кастинг манагера не послать на.. зачем было вникать в детали? Или это завуалировали как "супер предложение за огромные деньги, но нужно поработать". Она не могла не догадывался.
    Про третий пункт также задался вопросом.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 12.05.2021 11:01
    0
    Первое, зачем об этом трубить общественности?
    Второе, "не смотря на мою милую внешность".. Простите, а что в съёмки только страшилок берут? где логика? Или это Дашин стереотип? Она видела п0рноактрис, боюсь представить каких..
    Третье, после кастинг менеджера было общение с рузким менеджером. Вопрос почему сразу после "лабуды" от кастинг манагера не послать на.. зачем было вникать в детали? Или это завуалировали как "супер предложение за огромные деньги, но нужно поработать". Она не могла не догадывался.
    Ссылка
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