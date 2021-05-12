Невеста Бондаря: «Предлагали 350 тысяч долларов за съемки в порно»

Дарья Савина, спортивная журналистка и невеста защитника донецкого «Шахтера» Валерия Бондаря, призналась, что ей предлагали сниматься в фильмах для взрослых.



«Несмотря на всю мою милую внешность, мне предлагали сниматься в порно. Где я и где порно? Возможно, это я таких порноактрис видела, но это совсем не мой типаж.



Предлагали сниматься за большие деньги в США. Если я там нахожусь месяц, мне бы свободно оплатили около 350 тысяч долларов.



Мне написала девушка в инстаграм, которая является кастинг-менеджером, дальше связали с менеджером, у которого вообще был российский номер. Я так понимаю, что больше русских девочек отправляют на всю эту лабуду. Прилетаешь, у тебя есть машина, питание, вилла. Но ты, будь любезна, побатрачь», – сказала Савина.

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