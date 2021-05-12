Невеста Бондаря: «Предлагали 350 тысяч долларов за съемки в порно»

Дарья Савина, спортивная журналистка и невеста защитника донецкого «Шахтера» Валерия Бондаря, призналась, что ей предлагали сниматься в фильмах для взрослых.
«Несмотря на всю мою милую внешность, мне предлагали сниматься в порно. Где я и где порно? Возможно, это я таких порноактрис видела, но это совсем не мой типаж.
Предлагали сниматься за большие деньги в США. Если я там нахожусь месяц, мне бы свободно оплатили около 350 тысяч долларов.
Мне написала девушка в инстаграм, которая является кастинг-менеджером, дальше связали с менеджером, у которого вообще был российский номер. Я так понимаю, что больше русских девочек отправляют на всю эту лабуду. Прилетаешь, у тебя есть машина, питание, вилла. Но ты, будь любезна, побатрачь», – сказала Савина.
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Источник — Отдушивдушу
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Второе, "не смотря на мою милую внешность".. Простите, а что в съёмки только страшилок берут? где логика? Или это Дашин стереотип? Она видела п0рноактрис, боюсь представить каких..
Третье, после кастинг менеджера было общение с рузким менеджером. Вопрос почему сразу после "лабуды" от кастинг манагера не послать на.. зачем было вникать в детали? Или это завуалировали как "супер предложение за огромные деньги, но нужно поработать". Она не могла не догадывался.
Никому, никому, только ему одному.
Всем, всем, всем.
Кому? Кому? Кому?
Второе, "не смотря на мою милую внешность".. Простите, а что в съёмки только страшилок берут? где логика? Или это Дашин стереотип? Она видела п0рноактрис, боюсь представить каких..
Третье, после кастинг менеджера было общение с рузким менеджером. Вопрос почему сразу после "лабуды" от кастинг манагера не послать на.. зачем было вникать в детали? Или это завуалировали как "супер предложение за огромные деньги, но нужно поработать". Она не могла не догадывался.
Второе, "не смотря на мою милую внешность".. Простите, а что в съёмки только страшилок берут? где логика? Или это Дашин стереотип? Она видела п0рноактрис, боюсь представить каких..
Третье, после кастинг менеджера было общение с рузким менеджером. Вопрос почему сразу после "лабуды" от кастинг манагера не послать на.. зачем было вникать в детали? Или это завуалировали как "супер предложение за огромные деньги, но нужно поработать". Она не могла не догадывался.
Второе, "не смотря на мою милую внешность".. Простите, а что в съёмки только страшилок берут? где логика? Или это Дашин стереотип? Она видела п0рноактрис, боюсь представить каких..
Третье, после кастинг менеджера было общение с рузким менеджером. Вопрос почему сразу после "лабуды" от кастинг манагера не послать на.. зачем было вникать в детали? Или это завуалировали как "супер предложение за огромные деньги, но нужно поработать". Она не могла не догадывался.
нада било саглашацца
нада било саглашацца
Второе, "не смотря на мою милую внешность".. Простите, а что в съёмки только страшилок берут? где логика? Или это Дашин стереотип? Она видела п0рноактрис, боюсь представить каких..
Третье, после кастинг менеджера было общение с рузким менеджером. Вопрос почему сразу после "лабуды" от кастинг манагера не послать на.. зачем было вникать в детали? Или это завуалировали как "супер предложение за огромные деньги, но нужно поработать". Она не могла не догадывался.
Второе, "не смотря на мою милую внешность".. Простите, а что в съёмки только страшилок берут? где логика? Или это Дашин стереотип? Она видела п0рноактрис, боюсь представить каких..
Третье, после кастинг менеджера было общение с рузким менеджером. Вопрос почему сразу после "лабуды" от кастинг манагера не послать на.. зачем было вникать в детали? Или это завуалировали как "супер предложение за огромные деньги, но нужно поработать". Она не могла не догадывался.
Никому, никому, только ему одному.
Всем, всем, всем.
Кому? Кому? Кому?
Второе, "не смотря на мою милую внешность".. Простите, а что в съёмки только страшилок берут? где логика? Или это Дашин стереотип? Она видела п0рноактрис, боюсь представить каких..
Третье, после кастинг менеджера было общение с рузким менеджером. Вопрос почему сразу после "лабуды" от кастинг манагера не послать на.. зачем было вникать в детали? Или это завуалировали как "супер предложение за огромные деньги, но нужно поработать". Она не могла не догадывался.
Второе, "не смотря на мою милую внешность".. Простите, а что в съёмки только страшилок берут? где логика? Или это Дашин стереотип? Она видела п0рноактрис, боюсь представить каких..
Третье, после кастинг менеджера было общение с рузким менеджером. Вопрос почему сразу после "лабуды" от кастинг манагера не послать на.. зачем было вникать в детали? Или это завуалировали как "супер предложение за огромные деньги, но нужно поработать". Она не могла не догадывался.
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