Капитан Альянса: «Задача на сезон – как можно выше находиться в таблице»

Полузащитник и капитан «Альянса» Вячеслав Поднебенный прокомментировал выездную победу в прошлом туре Первой лиги над «Горняком-Спорт» (3:2) и поделился ожиданиями от предстоящего поединка с «Полесьем».

«Мы серьезно готовились к игре с «Горняком-Спорт». Понимали, что по сравнению с осенней частью у них совершенно новая команда, но уже успевшая неплохо себя зарекомендовать весной. Разбирали слабые стороны и за счет этого планировали вскрывать оборонительные редуты. Создали достаточно моментов и не должны были доводить до нервной концовки. Нужно отдать должное и сопернику - ребята молодые и сражались до конца.

К игре с «Полесьем» подходим в хорошем настроении. Наконец-то на стадионе будут присутствовать наши болельщики и нам хочется их порадовать зрелищной игрой и победным результатом.

Задачи на сезон? Играть на победу каждый матч и как можно выше находиться в турнирной таблице», - сказал Поднебенный.

«Альянс» занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 37 очков.