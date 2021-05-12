Ринат АХМЕТОВ: «Возвращение Коломойского в футбол? Было бы хорошо»

Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов прокомментировал возможное возвращение в футбол Игоря Коломойского.

– Тоже было бы хорошо. Я думаю, мы все помним, какой футбол показывал «Днепр», тот же «Металлист», «Шахтер». В то время все были хороши. А «Черноморец», а «Карпаты»? Тогда в то время ехать во Львов к «Карпатам»… Я не знаю, куда нам сложнее было ехать. Та же «Волынь»… Там Кварцяный по бровке бегал, и все футболисты у него были, под 2 метра ростом, понимаете? Он любит всех мощных, атлетичных, всегда у него физически команда была готова. Всегда тяжело было.

– Все перечисленные вами команды еще и вкладывали очки в таблицу коэффициентов УЕФА. Это стабильно делал «Шахтер» и «Динамо». Но сейчас без, так называемого, «среднего класса» очень сложно лидерам вытягивать на себе таблицу коэффициентов.

– Сегодня та же «Заря», мне кажется, очень сильная команда, они прогрессируют. Очень большую работу проделали «Десна», «Ворскла», по крайней мере, в этом сезоне сделала шаг вперед. Надеюсь, наш чемпионат будет становиться лучше и лучше.

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