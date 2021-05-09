Ума больше, чем амбиций. Ахметов рассказал, возглавит ли Шахтер Дарио Срна

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов заявил, что донецкий клуб не предложил Луишу Каштру продлить контракт. Также президент донецкого клуба высказался о возможном назначении на тренерский пост Дарио Срны, который является директором по футболу в донецком клубе.

– Есть ли, скажем так, возможно в будущем, такой вариант, что «Шахтер» возглавит Дарио Срна?

– Конечно, почему нет? Все возможно. Именно на этом этапе у нас немного другие идеи. А Дарио молодой.

– А сам Дарио хотел бы попробовать себя тренером?

– Я на эту тему с ним не разговаривал. Я думаю, что у вас была возможность поговорить, и он вам честно скажет. Он очень чистый и откровенный парень. Он всегда скажет. И поверьте на слово – у него ума больше, чем амбиций. Он точно понимает, что он легенда «Шахтера». Он сделал для «Шахтера» очень-очень много. И еще очень-очень много сделает. И он точно не возьмет на себя то, с чем не справится. Поэтому вы не думайте, что я сказал: «Дарио Срна, я хочу, чтобы завтра ты был главным тренером». Я ему пожелал удачи или позора? Если он с этим справится – значит, он будет великим тренером, а если он не справится – значит, он скажет: «Президент, вы меня пригласили, и мне было неудобно вам отказать, а в итоге я встретился с тем, с чем не хотел бы встречаться».

Поэтому Дарио – это суперответственный человек, «Шахтер» в его сердце навсегда. Он очень много сделал и продолжает делать. И я хочу сказать, что в своем качестве он принесет еще очень много пользы для «Шахтера». Он помогает мне сегодня. Я с Дарио практически каждый день на связи, и каждый день он честен. И не так, что мне говорит «хорошо», а Каштру говорит «плохо». Он имеет мужество говорить честно. А все-таки честность – это продукт, который не портится.