Буффон контактировал с Барселоной

43-летний итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон, который по окончании сезона покинет туринский «Ювентус», может перейти в каталонскую «Барселону».
По данным источника, каталонский клуб видит в Джанлуиджи дублера Марка-Андре Тер Штегена. Между «Барселоной» и Буффоном уже был первый контакт.
Контракт Буффона принадлежал «Ювентусу» с 2001 по 2018 годы и с лета 2019 года по настоящее время.
В текущем сезоне Буффон провел за «Ювентус» 12 матчей во всех турнирах, где пропустил 7 мячей, 6 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.
Источник — Footmercato
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