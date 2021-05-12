Буффон контактировал с Барселоной

43-летний итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон, который по окончании сезона покинет туринский «Ювентус», может перейти в каталонскую «Барселону».

По данным источника, каталонский клуб видит в Джанлуиджи дублера Марка-Андре Тер Штегена. Между «Барселоной» и Буффоном уже был первый контакт.

Контракт Буффона принадлежал «Ювентусу» с 2001 по 2018 годы и с лета 2019 года по настоящее время.

В текущем сезоне Буффон провел за «Ювентус» 12 матчей во всех турнирах, где пропустил 7 мячей, 6 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.