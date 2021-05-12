Лион ведет переговоры с Паулу Фонсекой

Бывший тренер «Шахтера» Паулу Фонсека, который в конце сезона покинет римскую «Рому», в следующем сезоне может получить работу во французской Лиге 1.
Переговоры с Фонсекой относительно сотрудничества уже начало руководство «Лиона», где, вероятнее всего, откажутся от идеи продления контракта с нынешним наставником команды Руди Гарсией.
Сообщается, что Фонсеке вариант с «Лионом» кажется привлекательным, и он взял время на то, чтобы обдумать возможность работы с «ткачами».
Ранее сообщалось, что интерес к Фонсеке проявляют ряд клубов Европы, среди которых можно выделить «Селтик», «Кристал Пэлас», «Ниццу», «Тоттенхэм», «Наполи» и другие.
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Источник — record.pt
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