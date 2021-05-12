Украина футбольная. Сколько осталось претендентов на УПЛ

Вышел в эфир свежий выпуск информационно-аналитической программы «Украина футбольная».
В выпуске:
- третья тренерская отставка в Первой лиге за два тура, только «Верес» не теряет очков
- поражение «Волыни» в Краматорске, «Альянс» подбирается к лидерам;
- эксклюзив «Украины футбольной»: исполнительный директор «Металлиста 1925» Андрей Неделин о задачах на финише сезона;
- Вторая лига: пять претендентов в Группе А, «Кривбасс» теряет драгоценные очки.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ПФЛ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.