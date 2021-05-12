Украина футбольная. Сколько осталось претендентов на УПЛ

Вышел в эфир свежий выпуск информационно-аналитической программы

  • 12.05.2021 09:54
  • 950 просмотров
  • 2 комментария
Украина футбольная. Сколько осталось претендентов на УПЛ

Вышел в эфир свежий выпуск информационно-аналитической программы «Украина футбольная».

В выпуске:

- третья тренерская отставка в Первой лиге за два тура, только «Верес» не теряет очков

- поражение «Волыни» в Краматорске, «Альянс» подбирается к лидерам;

- эксклюзив «Украины футбольной»: исполнительный директор «Металлиста 1925» Андрей Неделин о задачах на финише сезона;

- Вторая лига: пять претендентов в Группе А, «Кривбасс» теряет драгоценные очки.

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Источник — ПФЛ

(2 голоса)

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Комментарии
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 12.05.2021 10:29
    0
    PFCLviv, 12.05.2021 10:14
    Поки Верес 100% претендент на вихід. З такою підтримкою від Павелка і продажних суддів то не дивно
    По Вресу все ясно было уже давно, Черноморец тоже в ПЛ на100%, да и Металлист 1925 почти там, остальным ПЛ НЕ НУЖНА! Там будут одни проблемы,особенно с допуском стадионов и все остальное...Оно им надо?
    Ссылка
    PFCLviv
      PFCLviv, 12.05.2021 10:14
    0
    Поки Верес 100% претендент на вихід. З такою підтримкою від Павелка і продажних суддів то не дивно
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 12.05.2021 10:29
    0
    PFCLviv, 12.05.2021 10:14
    Поки Верес 100% претендент на вихід. З такою підтримкою від Павелка і продажних суддів то не дивно
    По Вресу все ясно было уже давно, Черноморец тоже в ПЛ на100%, да и Металлист 1925 почти там, остальным ПЛ НЕ НУЖНА! Там будут одни проблемы,особенно с допуском стадионов и все остальное...Оно им надо?
    Ссылка
    PFCLviv
      PFCLviv, 12.05.2021 10:14
    0
    Поки Верес 100% претендент на вихід. З такою підтримкою від Павелка і продажних суддів то не дивно
    Ссылка
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