Челси – Арсенал. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный специалист поделился ожиданиями от игры АПЛ

  • 12.05.2021 09:07
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Челси – Арсенал. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 36-го тура Премьер-лиги Англии «Челси» – «Арсенал».

«Аристократы» с приходом в команду немецкого специалиста Томаса Тухеля напоминают машину, штампующую победы во всех турнирах. Выбив «Реал» из Лиги чемпионов, лондонцы затем обыграли на выезде «Ман Сити» Гвардиолы (1:2). Это не проблемы «Челси», что Пеп не поставил в старте целую группу основных игроков.

Сейчас у «Челси» лондонское противостояние с «канонирами», которые не сумели пробиться в финал Лиги Европы, уступив свое место «Вильярреалу». А если к этому добавить 9-е место «Арсенала» в АПЛ, то не нужно быть оракулом, чтобы предсказать замену Артеты на другого тренера, который сможет дать значительно лучший результат. А в следующем матче «канониры» попадают под танк с названием «Челси», который планирует занять третье место в АПЛ.

Не верю, что ради Кубка Тухель пожертвует матчем АПЛ. Вероятнее всего, он проведет небольшую ротацию, но никоим образом это не скажется на организации игры и результате. У Тухеля впереди пять матчей, и он на них смотрит, как на пять финалов, как каждый амбициозный тренер. После «Арсенала» «аристократов» ждет финал Кубка с «Лестером», затем с «лисами» матч АПЛ и заключительный поединок чемпионата Англии с «Астон Виллой». А потом команду Тухеля ждет вишенка на торте в виде финала Лиги чемпионов с «Ман Сити». Получайте наслаждение и удовольствие от футбола», - сказал Грозный.

Матч «Челси» – «Арсенал» состоится 12-го мая. Начало встречи в 22:15.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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