Серхио БУСКЕТС: «На Ла Лиге поставлен крест. Мы сами виноваты»

Полузащитник «Барселоны» разочарован выступлением команды

  • 12.05.2021 09:01
  • 1672 просмотра
  • 1 комментарий
Серхио БУСКЕТС: «На Ла Лиге поставлен крест. Мы сами виноваты»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал ничью с «Леванте» (3:3) в матче 36-го тура испанской Примеры.

«Ощущения плохие. У нас тяжелый период. Мы хорошо начали матч, повели в счете, но, как это было на протяжении значительной части сезона, из-за ряда ошибок пропустили два легких гола. Фактически это ставит крест на Ла Лиге для нас.

Мы не были точны в передачах и дорого заплатили за ошибки. Вторая половина получилась не лучшей.

Мы сами виноваты в произошедшем. Мы теряли концентрацию и в последних матчах упустили много очков, которые позволили бы нам бороться за титул», – сказал Бускетс.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Marca

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    sartan71
    online
      sartan71, 12.05.2021 09:46
    +2
    Когда произойдет исход гнома, четверка вообще будет за счастье. Если раньше не обанкротятся к е£еням
    Ссылка
    sartan71
    online
      sartan71, 12.05.2021 09:46
    +2
    Когда произойдет исход гнома, четверка вообще будет за счастье. Если раньше не обанкротятся к е£еням
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности