Серхио БУСКЕТС: «На Ла Лиге поставлен крест. Мы сами виноваты»

Хавбек «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал ничью с «Леванте» (3:3) в матче 36-го тура испанской Примеры.
«Ощущения плохие. У нас тяжелый период. Мы хорошо начали матч, повели в счете, но, как это было на протяжении значительной части сезона, из-за ряда ошибок пропустили два легких гола. Фактически это ставит крест на Ла Лиге для нас.
Мы не были точны в передачах и дорого заплатили за ошибки. Вторая половина получилась не лучшей.
Мы сами виноваты в произошедшем. Мы теряли концентрацию и в последних матчах упустили много очков, которые позволили бы нам бороться за титул», – сказал Бускетс.
Источник — Marca
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