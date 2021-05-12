Моуриньо собирается купить в Рому защитника за 50 миллионов

Жозе Моуриньо, который недавно подписал контракт с «Ромой», уже начал работать над усилением команды на следующий сезон.

Как сообщает Goal.com, португальский специалист наметил свои трансферные цели. Одной из них является защитник «Брайтона» Бен Уайт. Переход англичанина может обойтись «Роме» примерно в 52 млн евро.

Отмечается, что конкуренцию «Роме» за трансфер Уайта составят «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что Моуриньо хочет подписать в «Рому» лидера «Торино».