Атлетико - Реал Сосьедад. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный специалист поделился прогнозом на матч Ла Лиги

  • 12.05.2021 08:20
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Атлетико - Реал Сосьедад. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 36-готура испанской Ла Лиги «Атлетико» - «Реал Сосьедад».

«С приходом в «Реал Сосьедад» опытного Давида Сильвы, который за сборнуюИспании сыграл 125 матчей и забил 37 мячей, у басков вырос атакующий потенциал команды. У них 53 гола в активе и сан-себастьянцы идут пятыми в Ла Лиге. Пропускает «Реал Сосьедад» также мало – 35 голов (5-й показатель вЛа Лиге).

Я хочу более детально разобрать сосьедадцев, чем «Атлетико» Симеоне. Вне всякого сомнения, «Реал Сосьедад» славится своим характером, бойцовскими качествами и неуступчивостью, а также ставкой на местных футболистов, не обращая внимание на возраст. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на тот факт, что Давиду Сильве и Начо Монреалю уже по 35 лет. А есть у «Реала Сосьедад» в атаке 190-сантиметровый 21-летний форвард сборной Швеции Александер Исак уже сыграл за национальную команду 20 матчей и забил пять мячей в своем молодом возрасте. Не будем забывать и о полузащитнике сборной Испании Микеле Ойарсабале и об игроке средней линии из сборной Бельгии Аднане Янузае. Все вместе эти игроки создают очень интересное сочетание класса и мастерства басконцев. 

Сейчас именно от них зависит результат чемпионской гонки в Испании. В предыдущем туре мы видели, что оба матча с участием лидеров Ла лиги завершились вничью. Я говорю о поединках «Барселона» - «Атлетико» (0:0) и «Реал» Мадрид – «Севилья» (2:2). В итоге ничего не поменялось и за три тура до финиша лидеры Ла Лиги «матрасники» на два очка опережают «Реал» и «Барселону». Если подопечные Симеоне хотят финишировать первыми, они неимеют права терять очки в матче с Сосьедадом, а также с «Осасуной» и «Вальядолидом».

А в спину «Реалу Сосьедад» дышит кстати амбициозный «Бетис» Мануэля Пеллегрини. Севильцы тоже хотят быть пятыми и отстают от басков они только на два очка. А седьмой «Вильярреал» сосредоточился на выигрыше Лиги Европы, поэтому «желтая субмарина» и уступила 2:4 «Сельте».

В предыдущем туре мне вероятнее виделись победы «Барселоны» и «Реала», но они расписали мировые, а могли и вообще проиграть. Сейчас я не понимаю,как «Атлетико» может максимально не собраться практически на решающий матч в битве за чемпионство Ла Лиги. Но это только на бумаге. На поле будет все совершенно по-другому!

Обе команды организованны и, если мадридцам в этот вечер будет сопутствовать удача, то они смогут выиграть в один мяч у своего соперника», - сказал Грозный.  

Матч «Атлетико» - «Реал Сосьедад» состоится 12-го мая. Начало встречи в 23:00.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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