Манчестер Сити установил уникальное достижение

Команда «Манчестер Сити» 11 мая досрочно, в 7-й раз, стала чемпионом Англии 2020/21.

Как сообщает Opta, в этот раз «горожане» установили рекорд. «Сити» стал первым клубом в истории Премьер-лиги, который стал чемпионом, будучи на 8-м месте на Рождество.

Последний раз подобное достижение покорилось «Ливерпулю», который в сезоне 1981/82 на Рождество занимал 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.