Манчестер Сити установил уникальное достижение

На протяжении сезона «горожане» отыграли большое отставание и завоевали титул

  • 12.05.2021 08:01
  • 1823 просмотра
  • 2 комментария
Манчестер Сити установил уникальное достижение
© Getty Images/Global Images Ukraine

Команда «Манчестер Сити» 11 мая досрочно, в 7-й раз, стала чемпионом Англии 2020/21.

Как сообщает Opta, в этот раз «горожане» установили рекорд. «Сити» стал первым клубом в истории Премьер-лиги, который стал чемпионом, будучи на 8-м месте на Рождество.

Последний раз подобное достижение покорилось «Ливерпулю», который в сезоне 1981/82 на Рождество занимал 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. 

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Источник — Opta

(13 голосов)

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Комментарии
    vital
    online
      vital, 12.05.2021 08:30
    0
    Жесть, але без допомоги суперників не обійшлося.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 12.05.2021 08:30
    0
    Вот это чемпионат!
    Вот это конкуренция
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 12.05.2021 08:30
    0
    Жесть, але без допомоги суперників не обійшлося.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 12.05.2021 08:30
    0
    Вот это чемпионат!
    Вот это конкуренция
    Ссылка
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