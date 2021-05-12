Манчестер Сити установил уникальное достижение

Команда «Манчестер Сити» 11 мая досрочно, в 7-й раз, стала чемпионом Англии 2020/21.
Как сообщает Opta, в этот раз «горожане» установили рекорд. «Сити» стал первым клубом в истории Премьер-лиги, который стал чемпионом, будучи на 8-м месте на Рождество.
Последний раз подобное достижение покорилось «Ливерпулю», который в сезоне 1981/82 на Рождество занимал 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.
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Источник — Opta
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Вот это конкуренция
Вот это конкуренция
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