ФЕРНАНДИНЬО: «Горжусь, что являюсь частью Ман Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Фернандиньо прокомментировал победу команды в чемпионате Англии.

«Вау, мы сделали это снова. Это очень большая победа и она принадлежит всем нам, «горожанам». Я горжусь тем, что являюсь частью этой команды. Давайте продолжим! Чемпионы!» — написал Фернандиньо в Twitter.

«Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии сезона-2020/21. Для «горожан» это пятый титул АПЛ и третий за четыре года.