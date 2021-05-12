ФЕРНАНДИНЬО: «Горжусь, что являюсь частью Ман Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Фернандиньо прокомментировал победу команды в чемпионате Англии.
«Вау, мы сделали это снова. Это очень большая победа и она принадлежит всем нам, «горожанам». Я горжусь тем, что являюсь частью этой команды. Давайте продолжим! Чемпионы!» — написал Фернандиньо в Twitter.
«Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии сезона-2020/21. Для «горожан» это пятый титул АПЛ и третий за четыре года.
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Источник — Twitter
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