В матче 36-го тура итальянской Серии А «Наполи» на своем поле разгромил «Удинезе» со счетом 5:1.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Инсинье (Наполи).
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Джованни Ди Лоренцо (Наполи).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Ирвинг Лосано (Наполи).
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил Стефано Окака Чука (Удинезе).
|31'
|ГОЛ ! Мяч забил Фабиан Руис (Наполи).
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Петр Зелински (Наполи).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.