Гаттузо показал зубы. Наполи разгромил Удинезе, забив 5 голов, и теперь 2-й

В матче 36-го тура чемпионата Италии «Наполи» победил «Удинезе» (5:1)
Теперь клуб из Неаполя под руководством Дженнаро Гаттузо занимает второе место, что увеличивает шансы на попадание в Лигу чемпионов.
Лидеры Серии A: «Интер» (85), «Наполи» (73), «Аталанта», «Милан» (по 72), «Ювентус» (69), «Лацио» (64), «Рома» (58).
Серия А. 36-й тур
«Наполи» – «Удинезе» – 5:1
Голы: Зелиньски, 28 (1:0). Руис, 31 (2:0). Окака Чука, 41 (2:1). Лосано, 56 (3:1). Ди Лоренцо, 66 (4:1). Инсинье, 90+1 (5:1).
«Наполи»: Мерет, Манолас, Хюсай (Мариу Руй, 84), Ррахмани, Ди Лоренцо, Зелиньски (Эльмас, 76), Бакайоко (Демме, 84), Руис, Инсинье, Лосано (Политано, 76), Осимхен (Мертенс, 71).
«Удинезе»: Муссо, Зегелар (Самир, 76), Стрюгер Ларсен, Бонифаци, Бекао (Ауэян, 54), Молина, Перейра, де Пауль, Макенго (Палумбо, 86), Уоллас (Форестьери, 54), Окака Чука (Мичин, 76).
Предупреждение: Бонифаци, 54.
Судья: Кальварезе.
11 мая. Неаполь. Стадион «Диего Армандо Марадона».
Турнирная таблица Серии A
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Инсинье (Наполи).
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Джованни Ди Лоренцо (Наполи).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Ирвинг Лосано (Наполи).
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил Стефано Окака Чука (Удинезе).
|31'
|ГОЛ ! Мяч забил Фабиан Руис (Наполи).
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Петр Зелински (Наполи).
Источник — Sport.ua
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