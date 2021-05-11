36-й тур
Наполи
5 : 1
Удинезе
11.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Гаттузо показал зубы. Наполи разгромил Удинезе, забив 5 голов, и теперь 2-й

Разгромный результат зафиксирован в матче 36-го тура Серии A

  • 11.05.2021 23:59
  • 383 просмотра
  • 0 комментариев
Гаттузо показал зубы. Наполи разгромил Удинезе, забив 5 голов, и теперь 2-й
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 36-го тура чемпионата Италии «Наполи» победил «Удинезе» (5:1)

Теперь клуб из Неаполя под руководством Дженнаро Гаттузо занимает второе место, что увеличивает шансы на попадание в Лигу чемпионов.

Лидеры Серии A: «Интер» (85), «Наполи» (73), «Аталанта», «Милан» (по 72), «Ювентус» (69), «Лацио» (64), «Рома» (58).

Серия А. 36-й тур

«Наполи»  «Удинезе»  5:1

Голы: Зелиньски, 28 (1:0). Руис, 31 (2:0). Окака Чука, 41 (2:1). Лосано, 56 (3:1). Ди Лоренцо, 66 (4:1). Инсинье, 90+1 (5:1).

«Наполи»: Мерет, Манолас, Хюсай (Мариу Руй, 84), Ррахмани, Ди Лоренцо, Зелиньски (Эльмас, 76), Бакайоко (Демме, 84), Руис, Инсинье, Лосано (Политано, 76), Осимхен (Мертенс, 71).

«Удинезе»: Муссо, Зегелар (Самир, 76), Стрюгер Ларсен, Бонифаци, Бекао (Ауэян, 54), Молина, Перейра, де Пауль, Макенго (Палумбо, 86), Уоллас (Форестьери, 54), Окака Чука (Мичин, 76).

Предупреждение: Бонифаци, 54.

Судья: Кальварезе.

11 мая. Неаполь. Стадион «Диего Армандо Марадона».

Турнирная таблица Серии A

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Инсинье (Наполи).
66' ГОЛ ! Мяч забил Джованни Ди Лоренцо (Наполи).
57' ГОЛ ! Мяч забил Ирвинг Лосано (Наполи).
41' ГОЛ ! Мяч забил Стефано Окака Чука (Удинезе).
31' ГОЛ ! Мяч забил Фабиан Руис (Наполи).
28' ГОЛ ! Мяч забил Петр Зелински (Наполи).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности