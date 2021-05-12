Пеп ГВАРДИОЛА: «Это был самый сложный титул»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал досрочное завоевание чемпионского титула в Премьер-лиге.

«Этот чемпионский титул не похожий ни на один другой. Это был самый сложный титул. Мы всегда будем помнить этот сезон за то, каким образом победили. Я очень горжусь, что являюсь тренером этой группы футболистов. Они такие особенные.

Пройти через этот сезон, со всеми ограничениями и трудностями, с которыми мы столкнулись, и показать стабильность, которая у нас была, – это прекрасно», - сказал Гвардиола.