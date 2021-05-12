Мирон МАРКЕВИЧ: «Динамо – главное открытие минувшего сезона»

Специалист назвал открытия завершившегося сезона УПЛ

  • 12.05.2021 02:59
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Мирон МАРКЕВИЧ: «Динамо – главное открытие минувшего сезона»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Глава Комитета сборных УАФ Мирон Маркевич рассказал, кого считает открытиями сезона-2020/2021 в УПЛ.

«Если вести речь о команде, то, вне сомнения, киевское «Динамо», поразившее игровой дисциплиной и уверенностью в своих силах. Из игроков мне запомнился мариуполец Артем Бондаренко, у которого огромный потенциал, и если он еще прибавит в спортивной наглости, то уже вскоре может оказаться на ведущих ролях в «Шахтере», которому принадлежит.

Хотелось бы отметить и еще одного футболиста «Мариуполя» — Даниила Сикана, вот у кого характер бойца. После продолжительного перерыва, вызванного серьезной травмой он в поединке с непростым соперником — «Десной», сразу оформил дубль. Думаю, что у Бондаренко и Сикана — отличное будущее в национальной сборной Украины», - сказал Маркевич.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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