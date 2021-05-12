Михаил СЕРГИЙЧУК: «Перед командой стоит задача выйти в УПЛ»

Нападающий «Вереса» Михаил Сергийчук поделился ожиданиями от предстоящего поединка с «ВПК-Агро» и рассказал о задачах на сезон.

«К матчу с «ВПК-Агро» подходим с боевым настроением, хотя нельзя сказать, что эта игра чем-то отличается от других. Настроение позитивное, мы знаем, чего хотим. Да, перед «Вересом» стоит задача выйти в украинскую Премьер-лигу, и мы идем к этой цели», - сказал Сергийчук.

В текущем сезоне Первой лиги 29-летний Сергийчук в составе ровенской команды провел 15 матчей и забил шесть мячей. «Верес» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 55 очков.

Перенесенный матч 6-го тура Первой лиги «ВПК-Агро» – «Верес» состоится 12 мая. Поединок пройдет в Днепре на стадионе «Метеор» и начнется в 17:00.