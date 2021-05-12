У него зарплата, какую в Тенерифе никто не видел. Заиграет ли Соль в Динамо

Футбольный журналист Игорь Цыганык в эфире программы Цыганик Live рассказал о кадровых перестановках в атаке киевского «Динамо»:

«Заиграет ли Фран Соль в «Динамо» при Луческу? Я думаю, что Фран Соль больше никогда в «Динамо» не будет играть. Он может оставаться у киевлян, потому что контракт у него есть, и с такими деньгами, которых в «Тенерифе» никто и никогда не видел. Я думаю, что там вся команда столько не получает, сколько зарабатывает один Фран Соль в киевском «Динамо». Но это уже контракт и его дело, поэтому пусть работает и зарабатывает.

Мне известно, что СК «Днепр-1» просил в аренду Супрягу на следующий сезон, потому что ушел Хобленко. Но Луческу отказал. Поэтому днепряне имеют целью взять на следующий сезон Русина. У Динамо уже есть три форварда: Беседин, Супряга и молодой Ванат.

Хотя, если продадут Цыганкова и Миколенко, то будут деньги на трансферы. Часть из этих денег может пойти на другого форварда».