Интер – Рома. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер сделал прогноз на матч 36-го тура Серии А

  • 11.05.2021 23:17
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Интер – Рома. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 36-го тура итальянской Серии А «Интер» – «Рома».

«Последней из итальянских команд, которая вылетела из еврокубков этого сезона, была «Рома». Она провалила первый матч полуфинала Лиги Европы в Манчестере, уступив 2:6. Но, собравшись дома, забила мяч в концовке и выиграла у МЮ 3:2. А затем попал под раздачу уже покинувший Серию А «Кротоне», находящийся сейчас на 20-м месте.

После первого тайма в Риме там была нулевая ничья. И я, как тренер, понимаю ситуацию. Я только могу представить, что творилось в перерыве в раздевалке у «волков»! На второй тайм вышла просто другая команда, которая уничтожила соперника со счетом 5:0! А лидером был хорошо знакомый нам Генрих Мхитарян. Он отличился одним голом и двумя ассистами. По дублю в свой актив записал Лоренцо Пеллегрини и Борха Майораль.

Такое ощущение, что во втором тайме игроки «Ромы» очень хотели понравиться новому главному тренеру португальцу Жозе Моуриньо, который уже набирает о каждом из них дополнительную информацию для принятия окончательного решения по трансферам.  

«Рома» в оставшихся матчах с «Интером», «Лацио» и «Специей» постарается сместить «Лацио» с шестого места и занять его, что будет не так просто сделать. Правда, сейчас у «джаллоросси» матч с чемпионом Италии, который уже может предоставить игровое время тем, кто его имел меньше или не имел вообще или молодым талантам. Если «Интер» выйдет чемпионским составом, то он несомненно выиграет, так как «Рома» очень плохо играет на оборону. Они 53 мяча пропустили, а «Интер» – всего лишь 30. «Нерадзурри» забили 79, а римляне всего лишь 63.  

Я все равно уверен, мне почему-то так кажется, что «Интер» не проиграет, потому что очень амбициозный Антонио Конте захочет продлить свою беспроигрышную серию в Серии А. Он до этого проигрывал «Сампдории» (1:2) аж 6 января! Но и в Кубке Италии они «Ювентусу» уступили. 

Между «Интером» и «Ромой» всегда непримиримое соперничество. Я сторонник того, что «Интер» должен выиграть. Хотя изначально я склонялся к тому, что миланская команда, наверное, не проиграет. То есть я склоняюсь к тому, что «Интер» не уступит «Роме», а возможно, и выиграет», – сказал Грозный.

Матч «Интер» – «Рома» состоится 12 мая. Начало встречи – в 21:45.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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