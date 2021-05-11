Днепр-1 готов отпустить Махарадзе и Сарнавского

В днепровском клубе грядут кадровые перемены

  • 11.05.2021 21:55
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  • 1 комментарий
Днепр-1 готов отпустить Махарадзе и Сарнавского
© СК Днепр-1. Богдан Сарнавский

Днепровский «Днепр-1» ушел в отпуск, после которого в команде Игора Йовичевича могут произойти кадровые изменения.

Днепровский клуб рассчитывает в межсезонье выкупить у хорватского «Динамо» Марио Чуже, который провел минувший сезон в днепровском клубе на правах аренды. Если клубы не сойдутся в цене, «Днепр-1» предпримет попытку продлить аренду хорвата еще на полгода. Также Игор Йовичевич хотел бы оставить в команде бразильского защитника Дугласа и ранее арендованных у киевского «Динамо» Владислава Дубинчака и Сергея Булецу. Планирует «Днепр-1» также вступить в переговоры с «Шахтером» по поводу выкупа у «горняков» Александра Пихаленка.

Что касается потерь, то, кроме Алексея Хобленко, команду может покинуть бразилец Тейлор, который получил предложение остаться в днепровской команде, но также рассматривает другие варианты продолжения карьеры. Также «Днепр-1» готов отпустить в другие клубы вратарей Заури Махарадзе и Богдана Сарнавского.

Уже после ухода в отпуск «Днепр-1» начал выплачивать задолженность по зарплате, которая насчитывала четыре месяца. Из отпуска команда планирует выйти 15 июня.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

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Комментарии
    PFCLviv
      PFCLviv, 11.05.2021 22:00
    0
    У нас Сарнавський був кращим... Львів був командою Сарнавського. Реанімували його тай пару гривень заробили на ньому.
    Ссылка
    PFCLviv
      PFCLviv, 11.05.2021 22:00
    0
    У нас Сарнавський був кращим... Львів був командою Сарнавського. Реанімували його тай пару гривень заробили на ньому.
    Ссылка
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