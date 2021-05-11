ВИДЕО. Динамо готовится к финалу Кубка Украины с Зарей

Киевская команда провела тренировку на своей базе

  • 11.05.2021 20:32
  • 545 просмотров
  • 0 комментариев
ВИДЕО. Динамо готовится к финалу Кубка Украины с Зарей
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» готовится к последнему матчу сезона, поединку за Кубок Украины, который состоится в ближайший четверг в Тернополе.

В минувшее воскресенье завершился чемпионат Украины, этот золотой сезон на внутренней арене увенчала красивая победа над «Колосом» со счетом 3:0. Теперь на очереди поединок за третий трофей - национальный Кубок (команда Мирчи Луческу является также обладателем Суперкубка Украины, матч за который проводился в начале нынешнего сезона). «Золотой требл» — это то, к чему стремится «Динамо» в первый же сезон под руководством Мирчи Луческу.

Поэтому, несмотря на досрочное завоевание чемпионского титула, расслабляться игроки не могут до последнего матча, а тренерский штаб держит команду в игровом тонусе. Уже на следующий день после игры в Ковалевке динамовцы провели утреннюю тренировку на базе. Также день был посвящен восстановлению, которое, в первую очередь, было необходимо игрокам, принимавшим участие в игре с «Колосом».

Во вторник команда собралась на базе в Конча-Заспе традиционно около полудня, а после обеда приступила к основной работе — сперва к длительному теоретическому занятию, а затем и тренировке на поле.

Все игроки излучали позитив, но при этом были предельно сконцентрированы на работе. После разминки и квадратов команда приступила к тактическим упражнениям с мячами.

Это важный день в подготовке команды к финальному поединку, так как уже в среду «бело-синие» отправятся в Тернополь. А перед этим утром проведут еще одно занятие и теоретическую установку.

В аэропорт динамовцы поедут после обеда, затем вылетят во Львов, а оттуда уже на клубном автобусе будет добираться до Тернополя.

Финальный матч сезона, матч за трофей, состоится в четверг в 19:00. Соперником «Динамо» в этом поединке будет «Заря».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности