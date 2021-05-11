ВИДЕО. Динамо готовится к финалу Кубка Украины с Зарей

Киевское «Динамо» готовится к последнему матчу сезона, поединку за Кубок Украины, который состоится в ближайший четверг в Тернополе.

В минувшее воскресенье завершился чемпионат Украины, этот золотой сезон на внутренней арене увенчала красивая победа над «Колосом» со счетом 3:0. Теперь на очереди поединок за третий трофей - национальный Кубок (команда Мирчи Луческу является также обладателем Суперкубка Украины, матч за который проводился в начале нынешнего сезона). «Золотой требл» — это то, к чему стремится «Динамо» в первый же сезон под руководством Мирчи Луческу.

Поэтому, несмотря на досрочное завоевание чемпионского титула, расслабляться игроки не могут до последнего матча, а тренерский штаб держит команду в игровом тонусе. Уже на следующий день после игры в Ковалевке динамовцы провели утреннюю тренировку на базе. Также день был посвящен восстановлению, которое, в первую очередь, было необходимо игрокам, принимавшим участие в игре с «Колосом».

Во вторник команда собралась на базе в Конча-Заспе традиционно около полудня, а после обеда приступила к основной работе — сперва к длительному теоретическому занятию, а затем и тренировке на поле.

Все игроки излучали позитив, но при этом были предельно сконцентрированы на работе. После разминки и квадратов команда приступила к тактическим упражнениям с мячами.

Это важный день в подготовке команды к финальному поединку, так как уже в среду «бело-синие» отправятся в Тернополь. А перед этим утром проведут еще одно занятие и теоретическую установку.

В аэропорт динамовцы поедут после обеда, затем вылетят во Львов, а оттуда уже на клубном автобусе будет добираться до Тернополя.

Финальный матч сезона, матч за трофей, состоится в четверг в 19:00. Соперником «Динамо» в этом поединке будет «Заря».