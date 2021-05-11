Наставник Фиорентины покинет клуб в конце сезона

Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини объявил о том, что покинет клуб в конце текущего сезона.

«Я связан с Флоренцией из-за того, что она мне дала. Президент «Фиорентины» Комиссо всегда поддерживал нас, потому что видел, как бы работаем ежедневно», - заявил Якини.

Джузеппе Якини работал с «Фиорентиной» с декабря 2019 по ноябрь 2020 года. В конце марта текущего года он вернулся в клуб.

Сейчас «Фиорентина» занимает 13-е место в турнирной таблице Серии А. Команда практически обеспечила себе сохранение прописки в элите.