Фиорентина вернула Якини на пост главного тренера

«Фиорентина» объявила о назначении на пост главного тренера команды Джузеппе Якини. Он заменит на этом посту Чезаре Пранделли, который покинул клуб вчера.
Отметим, что Якини уже работал с «Фиорентиной» с декабря 2019 по ноябрь 2020 года. Именно его заменил на посту главного тренера «Фиорентины» Пранделли.
После 28 туров «Фиорентина» занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А с 29 очками в активе.
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Источник — ФК Фиорентина
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