Фиорентина вернула Якини на пост главного тренера

«Фиорентина» объявила о назначении на пост главного тренера команды Джузеппе Якини. Он заменит на этом посту Чезаре Пранделли, который покинул клуб вчера.

Отметим, что Якини уже работал с «Фиорентиной» с декабря 2019 по ноябрь 2020 года. Именно его заменил на посту главного тренера «Фиорентины» Пранделли.

После 28 туров «Фиорентина» занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А с 29 очками в активе.