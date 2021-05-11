Новый сезон чемпионата УПЛ может начаться позже запланированного срока

Дата старта нового чемпионата Украины окончательно еще не утверждена

  • 11.05.2021 16:41
  • 1706 просмотров
  • 1 комментарий
Новый сезон чемпионата УПЛ может начаться позже запланированного срока
© ФК Ворскла

Нынешний футбольный сезон для команд Премьер-лиги завершится 13 мая матчем финала Кубка Украины, в котором за почетный трофей поспорят киевское «Динамо» и луганская «Заря».

Дата старта нового чемпионата Украины окончательно еще не утверждена. Изначально рассматривался вариант календаря с началом нового сезона 25 июля.

Также не исключено, что новый чемпионат начнется на неделю позже (31 июля или 1 августа).В связи с этим некоторые команды УПЛ еще не утвердили свои планы выхода футболистов из отпуска.

Ожидается, что в новом чемпионате УПЛ стартует 16 команд. Покинет же элитный дивизион только одна команда, которая займет последнее место. Она перейдет в Первую лигу.

В чемпионате Украины Первой лиги нынешний сезон завершится 12 июня, во Второй лиге - 11 июня.

Добавим, что с 11 июня по 12 июля сборная Украины примет участие в финальной части чемпионата Европы. На групповом этапе украинцы сыграют против сборных Нидерландов, Северной Македонии и Австрии.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    Yevgeniy Lysenko
    online
      Yevgeniy Lysenko, 11.05.2021 17:21
    +1
    Ну так все правильно !Ведь кроты начнут сезон(квалификацию в ЛЧ )на месяц раньше чем Динамо! Надо что-то делать!
    Ссылка
    Yevgeniy Lysenko
    online
      Yevgeniy Lysenko, 11.05.2021 17:21
    +1
    Ну так все правильно !Ведь кроты начнут сезон(квалификацию в ЛЧ )на месяц раньше чем Динамо! Надо что-то делать!
    Ссылка
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