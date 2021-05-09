Финал Кубка Украины рассудит скандальный арбитр из Донецкой области

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на финальный матч Кубка Украины-2020/2021.



Кубок Украины. Финал



13 мая



19.00. «Динамо» (Киев) - «Заря» (Луганск). Тернополь. Городской стадион им. Романа Шухевича. Арбитр - Юрий Иванов. Арбитр ВАР - Катерина Монзуль.



Отметим, что Иванов - это скандальный судья, который не засчитал гол «Олимпика» «Шахтеру» в матче 17-го тура УПЛ. Также это тот самый арбитр, которого якобы избил основателя «Агробизнеса» Олег Собуцкий, получивший за это пожизненный бан от футбола.



Следует отметить, что Иванов судил матч «Заря» - «Динамо» в 18-м туре УПЛ (0:2).