Финал Кубка Украины рассудит скандальный арбитр из Донецкой области

На матче «Заря» – «Динамо» будет работать Юрий Иванов

  • 09.05.2021 17:33
  • 2349 просмотров
  • 16 комментариев
Финал Кубка Украины рассудит скандальный арбитр из Донецкой области
© УАФ. Юрий Иванов

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на финальный матч Кубка Украины-2020/2021.
 
Кубок Украины. Финал
 
13 мая
 
19.00. «Динамо» (Киев) - «Заря» (Луганск). Тернополь. Городской стадион им. Романа Шухевича. Арбитр - Юрий Иванов. Арбитр ВАР - Катерина Монзуль.
 
Отметим, что Иванов - это скандальный судья, который не засчитал гол «Олимпика» «Шахтеру» в матче 17-го тура УПЛ. Также это тот самый арбитр, которого якобы избил основателя «Агробизнеса» Олег Собуцкий, получивший за это пожизненный бан от футбола.
 
Следует отметить, что Иванов судил матч «Заря» - «Динамо» в 18-м туре УПЛ (0:2).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Украинская ассоциация футбола

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    J0e777
    online
      J0e777, 09.05.2021 18:36
    0
    Как же днонецкие боятся золотого хет-трика Динамо Киев. А мы это сделаем, в День Рождения клуба, 13 мая
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 09.05.2021 18:33
    +3
    ENJOY, 09.05.2021 18:04
    Начинай скулить
    Дурний тебе піп хрестив.
    Невже тобі подобається дивитися на циркові вистави в виконанні цих судей?
    Тут діло навіть не в тому, що вони проплачені та постійно топлять Динамо, а в тому, що таке все ще живе та процвітає в українському футболі.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 09.05.2021 18:33
    +2
    ENJOY, 09.05.2021 18:20
    Странный ты, сирожа...
    Был Сержем Пидром, Сергеем1... стал Петром.. у вас в Фастове так принято, открекаться от имени своего!?
    Или ты ,даун, не определился ещё!?
    Будешь Светланой тогда
    Опять в ОРДЛО, от еб...жа с чеченами крыша у местных едет Как ты, долб...еб, найдешь своего ебаря Сырожу сообщишь нам. И как ты его звал нам тоже не интересно. Хотя "Моя прелесть" Это сугубо ваши педоразборки.
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 09.05.2021 18:32
    +3
    Ржавые Помоечники из ффу из тут хотят ДК по***рать
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 09.05.2021 18:20
    -4
    Петр Яновский, 09.05.2021 18:14
    Ак228, как там получила и от кого твоя мама, сестра, ты и прочие родственники нам не интересно. Это сугубо ваши проблемы. И как тебя еб...л Сырожа-аутист тоже на сайте без надобности Можешь озорные картинки своей еб...и в ДыРе предлагать, там такое любят
    Странный ты, сирожа...
    Был Сержем Пидром, Сергеем1... стал Петром.. у вас в Фастове так принято, открекаться от имени своего!?
    Или ты ,даун, не определился ещё!?
    Будешь Светланой тогда
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 09.05.2021 18:14
    +1
    ENJOY, 09.05.2021 18:08
    Батя твой получил!?
    Блин, сирожа-аутист, понятно в кого ты такой
    Ак228, как там получила и от кого твоя мама, сестра, ты и прочие родственники нам не интересно. Это сугубо ваши проблемы. И как тебя еб...л Сырожа-аутист тоже на сайте без надобности Можешь озорные картинки своей еб...и в ДыРе предлагать, там такое любят
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 09.05.2021 18:08
    -3
    Петр Яновский, 09.05.2021 18:06
    Шлю...тер в этом году уже получил по губам, как и ты.
    Батя твой получил!?
    Блин, сирожа-аутист, понятно в кого ты такой
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 09.05.2021 18:06
    +2
    ENJOY, 09.05.2021 18:03
    Кубок получит Шахтер
    Шлю...тер в этом году уже получил по губам, как и ты.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 09.05.2021 18:05
    0
    ENJOY, 09.05.2021 18:03
    Зачем ты так про сестренку свою, сирожа-аутист!?
    Опять тут сестренка Ак228 ищет своего еба...я Сырожу
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 09.05.2021 18:04
    +2
    Нас ждёт завтра шоу. Катюха и Иванов зажгут как пить дать
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 09.05.2021 18:04
    -7
    DKTheBest2, 09.05.2021 17:57
    Все для того, щоби Динамо не взяло кубок.
    Буде цирк від дуету Іванова та Монзуль.
    Начинай скулить
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 09.05.2021 18:03
    -5
    Петр Яновский, 09.05.2021 17:59
    Ржавая дрезина постарается и тут поднас...ть Ахаа.
    Зачем ты так про сестренку свою, сирожа-аутист!?
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 09.05.2021 18:03
    -6
    Кубок получит Шахтер
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 09.05.2021 17:59
    +2
    Ржавая дрезина постарается и тут поднас...ть Ахаа.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 09.05.2021 17:57
    +7
    Все для того, щоби Динамо не взяло кубок.
    Буде цирк від дуету Іванова та Монзуль.
    Ссылка
    Davidson
    online
      Davidson, 09.05.2021 17:46
    0
    А че не коля балакин?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 09.05.2021 17:57
    +7
    Все для того, щоби Динамо не взяло кубок.
    Буде цирк від дуету Іванова та Монзуль.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 09.05.2021 18:33
    +3
    ENJOY, 09.05.2021 18:04
    Начинай скулить
    Дурний тебе піп хрестив.
    Невже тобі подобається дивитися на циркові вистави в виконанні цих судей?
    Тут діло навіть не в тому, що вони проплачені та постійно топлять Динамо, а в тому, що таке все ще живе та процвітає в українському футболі.
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 09.05.2021 18:32
    +3
    Ржавые Помоечники из ффу из тут хотят ДК по***рать
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 09.05.2021 18:33
    +2
    ENJOY, 09.05.2021 18:20
    Странный ты, сирожа...
    Был Сержем Пидром, Сергеем1... стал Петром.. у вас в Фастове так принято, открекаться от имени своего!?
    Или ты ,даун, не определился ещё!?
    Будешь Светланой тогда
    Опять в ОРДЛО, от еб...жа с чеченами крыша у местных едет Как ты, долб...еб, найдешь своего ебаря Сырожу сообщишь нам. И как ты его звал нам тоже не интересно. Хотя "Моя прелесть" Это сугубо ваши педоразборки.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 09.05.2021 18:06
    +2
    ENJOY, 09.05.2021 18:03
    Кубок получит Шахтер
    Шлю...тер в этом году уже получил по губам, как и ты.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 09.05.2021 18:04
    +2
    Нас ждёт завтра шоу. Катюха и Иванов зажгут как пить дать
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 09.05.2021 17:59
    +2
    Ржавая дрезина постарается и тут поднас...ть Ахаа.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 09.05.2021 18:14
    +1
    ENJOY, 09.05.2021 18:08
    Батя твой получил!?
    Блин, сирожа-аутист, понятно в кого ты такой
    Ак228, как там получила и от кого твоя мама, сестра, ты и прочие родственники нам не интересно. Это сугубо ваши проблемы. И как тебя еб...л Сырожа-аутист тоже на сайте без надобности Можешь озорные картинки своей еб...и в ДыРе предлагать, там такое любят
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 09.05.2021 18:36
    0
    Как же днонецкие боятся золотого хет-трика Динамо Киев. А мы это сделаем, в День Рождения клуба, 13 мая
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 09.05.2021 18:05
    0
    ENJOY, 09.05.2021 18:03
    Зачем ты так про сестренку свою, сирожа-аутист!?
    Опять тут сестренка Ак228 ищет своего еба...я Сырожу
    Ссылка
    Davidson
    online
      Davidson, 09.05.2021 17:46
    0
    А че не коля балакин?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности