Финал Кубка Украины рассудит скандальный арбитр из Донецкой области

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на финальный матч Кубка Украины-2020/2021.
Кубок Украины. Финал
13 мая
19.00. «Динамо» (Киев) - «Заря» (Луганск). Тернополь. Городской стадион им. Романа Шухевича. Арбитр - Юрий Иванов. Арбитр ВАР - Катерина Монзуль.
Отметим, что Иванов - это скандальный судья, который не засчитал гол «Олимпика» «Шахтеру» в матче 17-го тура УПЛ. Также это тот самый арбитр, которого якобы избил основателя «Агробизнеса» Олег Собуцкий, получивший за это пожизненный бан от футбола.
Следует отметить, что Иванов судил матч «Заря» - «Динамо» в 18-м туре УПЛ (0:2).
Источник — Украинская ассоциация футбола
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Невже тобі подобається дивитися на циркові вистави в виконанні цих судей?
Тут діло навіть не в тому, що вони проплачені та постійно топлять Динамо, а в тому, що таке все ще живе та процвітає в українському футболі.
Был Сержем Пидром, Сергеем1... стал Петром.. у вас в Фастове так принято, открекаться от имени своего!?
Или ты ,даун, не определился ещё!?
Будешь Светланой тогда
Был Сержем Пидром, Сергеем1... стал Петром.. у вас в Фастове так принято, открекаться от имени своего!?
Или ты ,даун, не определился ещё!?
Будешь Светланой тогда
Блин, сирожа-аутист, понятно в кого ты такой
Блин, сирожа-аутист, понятно в кого ты такой
Буде цирк від дуету Іванова та Монзуль.
Буде цирк від дуету Іванова та Монзуль.
Буде цирк від дуету Іванова та Монзуль.
Невже тобі подобається дивитися на циркові вистави в виконанні цих судей?
Тут діло навіть не в тому, що вони проплачені та постійно топлять Динамо, а в тому, що таке все ще живе та процвітає в українському футболі.
Был Сержем Пидром, Сергеем1... стал Петром.. у вас в Фастове так принято, открекаться от имени своего!?
Или ты ,даун, не определился ещё!?
Будешь Светланой тогда
Блин, сирожа-аутист, понятно в кого ты такой
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