Днепр-1 могут покинуть 14 игроков

У девяти футболистов заканчиваются контракты, у пяти – арендные соглашения

  • 11.05.2021 16:24
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Днепр-1 могут покинуть 14 игроков
© СК Днепр-1

В межсезонье команда Игора Йовичевича может существенно обновиться, поскольку летом заканчиваются контракты у целого ряда игроков «Днепра-1».

В их числе Константин Домарацкий, Дуглас, Сергей Заец, Игорь Когут, Сергей Логинов, Заури Махарадзе, Александр Сафронов, Лукас Тейлор и Кирилл Ховайко.

Истекают арендные соглашения у Сергея Булецы и Владислава Дубинчака из киевского «Динамо», Даниила Игнатенко и Александра Пихаленка из «Шахтера», а также Марио Чуже из загребского «Динамо».

«Днепр-1» в заключительном туре чемпионата дома сыграл вничью с «Рухом» (1:1) и второй год подряд финишировал на седьмом месте.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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