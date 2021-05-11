Днепр-1 могут покинуть 14 игроков

В межсезонье команда Игора Йовичевича может существенно обновиться, поскольку летом заканчиваются контракты у целого ряда игроков «Днепра-1».
В их числе Константин Домарацкий, Дуглас, Сергей Заец, Игорь Когут, Сергей Логинов, Заури Махарадзе, Александр Сафронов, Лукас Тейлор и Кирилл Ховайко.
Истекают арендные соглашения у Сергея Булецы и Владислава Дубинчака из киевского «Динамо», Даниила Игнатенко и Александра Пихаленка из «Шахтера», а также Марио Чуже из загребского «Динамо».
«Днепр-1» в заключительном туре чемпионата дома сыграл вничью с «Рухом» (1:1) и второй год подряд финишировал на седьмом месте.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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