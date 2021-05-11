Александр ДОЛГОПОЛОВ: «Не готов играть на 70-80%»

Экс-первая ракетка Украины Александр Долгополов прокомментировал свое решение завершить карьеру, о котором он объявил в начале мая:

«У меня болит рука. Играть на 100% я не могу, а играть на 70-80% я не готов, поскольку это будет мне тяжело, буду нервничать и чувствовать, что кисть полностью не восстановилась и поэтому принято такое решение.

Перед операцией врач предупредил, что после нее не факт, что кисть восстановится для профессионального тенниса. Для жизни все нормально, рука никак меня не ограничивает. Я знал, что есть риски, а кисть и локти для теннисиста – это худшие места.

Выбора не было. Он сказал, что играть ты не сможешь, и затем мы попытались ее залечить без операции где-то 5-6 месяцев. Но свои последние два матча я все равно играл с болью. После последнего матча, по-моему, с Джоковичем, я принял решение об операции, и после этого были два года восстановления и затем еще одна операция.

За чем буду скучать? Адреналин, большие стадионы, большие матчи, за какими-то суперважными моментами, когда тебе нужно принимать решения. В обычной жизни это тяжело. Нужно находить какие-то занятия, но это непросто.

Мне очень интересен бизнес, чтобы выстроить удачную финансовую модель жизни после спорта. У меня сестра архитектор-дизайнер, у нас свое дизайнерское агентство и мы занимаемся этим. Много планов – это инвестиции, недвижимость, акции. Планируем развиваться в этом бизнесе».