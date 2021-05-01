ОФИЦИАЛЬНО. Долгополов объявил о завершении карьеры

Украинский теннисист повесил ракетку на гвоздь

  • 01.05.2021 12:44
  • 428 просмотров
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Долгополов объявил о завершении карьеры
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Долгополов

Известный украинский теннисист Александр Долгополов у себя в Инстаграме официально объявил о завершении карьеры:

«Друзья, хочу объявить, что завершаю спортивную карьеру. Это было необыкновенное путешествие длиною во всю мою сознательную жизнь.

К сожалению, за несколько лет из-за нескольких операций на кисти, я не смог вернуться на тот уровень, который нужен для выступлений там, где я себя вижу, а играть с ограничениями и болью не вижу смысла.

Спасибо всем, кто поддерживал и болел, также тем, кто не сильно радовался успехам, вы отлично мотивировали.

В благодарности выделю только маму, папу, сестру и конечно мою команду и спонсоров.

Исключительно, чтобы никого случайно не забыть и не обидеть. Вас было много, всем спасибо большое.

Надеюсь, вам было интересно наблюдать, потому что мне было чертовски интересно играть в свой теннис. Дальше я планирую заниматься бизнесом, от теннисной жизни на ближайшее время я отойду, а дальше жизнь покажет.

Оставаться ли в публичном поле я еще не решил, это зависит скорее от вас», написал 32-летний Долгополов, который из-за травмы не выходил на корт с 2018 года.

За свою карьеру Долгополов выиграл три турнира АТР. Его лучшая позиция в рейтинге АТР – 13-е место в январе 2012 года.

На турнирах Большого шлема лучший результат Долгополова – четвертьфинал Australian Open-2011.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 01.05.2021 12:55
    +1
    мля.
    Саня успехов в жизни.
    Очень жаль
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 01.05.2021 12:52
    +1
    спасибо за Игру!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 01.05.2021 12:55
    +1
    мля.
    Саня успехов в жизни.
    Очень жаль
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 01.05.2021 12:52
    +1
    спасибо за Игру!
    Ссылка
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