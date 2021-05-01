ОФИЦИАЛЬНО. Долгополов объявил о завершении карьеры

Известный украинский теннисист Александр Долгополов у себя в Инстаграме официально объявил о завершении карьеры:

«Друзья, хочу объявить, что завершаю спортивную карьеру. Это было необыкновенное путешествие длиною во всю мою сознательную жизнь.

К сожалению, за несколько лет из-за нескольких операций на кисти, я не смог вернуться на тот уровень, который нужен для выступлений там, где я себя вижу, а играть с ограничениями и болью не вижу смысла.

Спасибо всем, кто поддерживал и болел, также тем, кто не сильно радовался успехам, вы отлично мотивировали.

В благодарности выделю только маму, папу, сестру и конечно мою команду и спонсоров.

Исключительно, чтобы никого случайно не забыть и не обидеть. Вас было много, всем спасибо большое.

Надеюсь, вам было интересно наблюдать, потому что мне было чертовски интересно играть в свой теннис. Дальше я планирую заниматься бизнесом, от теннисной жизни на ближайшее время я отойду, а дальше жизнь покажет.

Оставаться ли в публичном поле я еще не решил, это зависит скорее от вас», написал 32-летний Долгополов, который из-за травмы не выходил на корт с 2018 года.

За свою карьеру Долгополов выиграл три турнира АТР. Его лучшая позиция в рейтинге АТР – 13-е место в январе 2012 года.

На турнирах Большого шлема лучший результат Долгополова – четвертьфинал Australian Open-2011.