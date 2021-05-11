Мирон МАРКЕВИЧ: «Среди игроков Шахтера не оказалось лидера»

Глава Комитета сборных УАФ Мирон Маркевич поделился мнением о провальном выступлении «Шахтера» в сезоне-2020/2021. Напомним, что донецкий клуб не взял ни одного трофея.

«Среди «горняков» не оказалось лидера, который бы в трудную минуту повел за собой. Неприятно поразило и огромное отставание «Шахтера» от новоиспеченного чемпиона — «Динамо». Это недопустимо для команды такого уровня. Скорее всего, почивание на лаврах не позволило донетчанам оперативно отреагировать на ускорение киевлян. Это будет им урок на будущее. Я бы не стал во всем обвинять только Луиша Каштру, это коллективная недоработка.

Впрочем, в «Шахтере» предостаточно квалифицированных исполнителей и преемнику португальского специалиста не придется комплектовать команду заново. Это, конечно, весомый козырь. С другой стороны, неизвестно, сколько времени понадобится новому рулевому для адаптации к реалиям украинского футбола. Ведь все идет к тому, что «Шахтер» и дальше будет возглавлять иностранец», - сказал Маркевич.

Ранее сообщалось, что Де Дзерби очень близок к окончательной договоренности с «Шахтером».