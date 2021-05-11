Мирон МАРКЕВИЧ: «Среди игроков Шахтера не оказалось лидера»

Специалист объяснил причины провала «горняков»

  • 11.05.2021 15:45
  • 382 просмотра
  • 0 комментариев
Мирон МАРКЕВИЧ: «Среди игроков Шахтера не оказалось лидера»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Глава Комитета сборных УАФ Мирон Маркевич поделился мнением о провальном выступлении «Шахтера» в сезоне-2020/2021. Напомним, что донецкий клуб не взял ни одного трофея.

«Среди «горняков» не оказалось лидера, который бы в трудную минуту повел за собой. Неприятно поразило и огромное отставание «Шахтера» от новоиспеченного чемпиона — «Динамо». Это недопустимо для команды такого уровня. Скорее всего, почивание на лаврах не позволило донетчанам оперативно отреагировать на ускорение киевлян. Это будет им урок на будущее. Я бы не стал во всем обвинять только Луиша Каштру, это коллективная недоработка.

Впрочем, в «Шахтере» предостаточно квалифицированных исполнителей и преемнику португальского специалиста не придется комплектовать команду заново. Это, конечно, весомый козырь. С другой стороны, неизвестно, сколько времени понадобится новому рулевому для адаптации к реалиям украинского футбола. Ведь все идет к тому, что «Шахтер» и дальше будет возглавлять иностранец», - сказал Маркевич.

Ранее сообщалось, что Де Дзерби очень близок к окончательной договоренности с «Шахтером».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности