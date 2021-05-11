Буффон объявил об уходе из Ювентуса

Легендарный вратарь – о своем будущем

  • 11.05.2021 15:21
  • 1877 просмотров
  • 3 комментария
Буффон объявил об уходе из Ювентуса
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Буффон

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон объявил о том, что покинет туринский клуб в конце нынешнего сезона:

«Мое будущее ясно и определено. В этом году этот прекрасный и долгий опыт с «Юве» окончательно завершится.

Я думаю, что отдал все «Ювентусу». Я получил все, и большего сделать нельзя. Мы достигли конца цикла».

При этом завершать карьеру Буффон не планирует. Ранее в числе претендентов на Буффона называлось киевское «Динамо».

Буффон выступал за «Ювентус» в 2001-2018 годах и вернулся в клуб летом 2019 года. В нынешнем сезоне на счету 43-летнего Буффона 12 матчей за «Ювентус» во всех турнирах.

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Источник — Beinsports.com

(9 голосов)

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Комментарии
    Face Control
    online
      Face Control, 11.05.2021 15:56
    0
    Легенда!
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 11.05.2021 15:41
    0
    Лет до 50 попылит на поле еще
    Ссылка
    Виктор М
    online
      Виктор М, 11.05.2021 15:32
    +3
    Легенда! Його прізвище для мене і для багатьох назавжди залишиться загальною назвою класного голпікера.
    Ссылка
    Виктор М
    online
      Виктор М, 11.05.2021 15:32
    +3
    Легенда! Його прізвище для мене і для багатьох назавжди залишиться загальною назвою класного голпікера.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 11.05.2021 15:56
    0
    Легенда!
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 11.05.2021 15:41
    0
    Лет до 50 попылит на поле еще
    Ссылка
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