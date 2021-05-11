Буффон объявил об уходе из Ювентуса

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон объявил о том, что покинет туринский клуб в конце нынешнего сезона:

«Мое будущее ясно и определено. В этом году этот прекрасный и долгий опыт с «Юве» окончательно завершится.

Я думаю, что отдал все «Ювентусу». Я получил все, и большего сделать нельзя. Мы достигли конца цикла».

При этом завершать карьеру Буффон не планирует. Ранее в числе претендентов на Буффона называлось киевское «Динамо».

Буффон выступал за «Ювентус» в 2001-2018 годах и вернулся в клуб летом 2019 года. В нынешнем сезоне на счету 43-летнего Буффона 12 матчей за «Ювентус» во всех турнирах.