Странные слухи. Динамо хочет подписать Буффона, Луческу сомневается

По информации итальянского издания Tuttosport, легенда «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон покинет команду после нынешнего сезона, но карьеру завершать не собирается.

Якобы сразу 5 клубов, включая «Динамо» Киев, хотят подписать опытного вратаря. Кроме киевлян это «Айнтрахт» Франкфурт, «Олимпиакос», «Спортинг» и «Галатасарай».

Не исключено, что журналисты сделали такой вывод после недавнего интервью тренера «Динамо» Мирчи Луческу, в котором он подтвердил, что ранее хотел подписать Буффона.

«Я пытался подписать Буффона, когда работал в «Шахтере». Но сейчас поезд ушел. И такой момент уже никогда не наступит. Думаю, будет невозможно подписать Буффона в «Динамо», - сказал Луческу.

Контракт основного вратаря киевлян Георгия Бущана действует еще 2 года. Кроме того, в системе клуба есть молодые Руслан Нещерет и Валентин Моргун, а также опытный Денис Бойко.