Странные слухи. Динамо хочет подписать Буффона, Луческу сомневается

Вряд ли киевлянам нужен 43-летний вратарь

  • 27.04.2021 17:25
  • 2788 просмотров
  • 7 комментариев
Странные слухи. Динамо хочет подписать Буффона, Луческу сомневается
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации итальянского издания Tuttosport, легенда «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон покинет команду после нынешнего сезона, но карьеру завершать не собирается.

Якобы сразу 5 клубов, включая «Динамо» Киев, хотят подписать опытного вратаря. Кроме киевлян это «Айнтрахт» Франкфурт, «Олимпиакос», «Спортинг» и «Галатасарай».

Не исключено, что журналисты сделали такой вывод после недавнего интервью тренера «Динамо» Мирчи Луческу, в котором он подтвердил, что ранее хотел подписать Буффона.

«Я пытался подписать Буффона, когда работал в «Шахтере». Но сейчас поезд ушел. И такой момент уже никогда не наступит. Думаю, будет невозможно подписать Буффона в «Динамо», - сказал Луческу.

Контракт основного вратаря киевлян Георгия Бущана действует еще 2 года. Кроме того, в системе клуба есть молодые Руслан Нещерет и Валентин Моргун, а также опытный Денис Бойко.

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Источник — Football-Italia

(12 голосов)

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Комментарии
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 27.04.2021 18:21
    0
    Разве что тренером вратарей будет, пока СаШо в сборной...)
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 27.04.2021 18:21
    -1
    futbolboss, 27.04.2021 17:44
    Самый лучший вариант это продать за неплохие деньги Бущана, и взять в аренду Лунина.
    точно !!! Продать Бущана в Реал, а Лунина в аренду в Минай
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 27.04.2021 18:17
    +2
    БРЭХНЯ... Разве что 4-ым после Нещерета
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 27.04.2021 18:01
    -3
    Разве что на море согласиться (Турция, Греция, Португалия). Скорее всего Турция. Галатасарай Дидье Дрогбу как-то перетащил, так что возможен такой вариант.
    Ссылка
    yan2018
    online
      yan2018, 27.04.2021 17:48
    0
    Вот Буффон бы удивился, если бы узнал о интересе ДК. Подумал бы, что тогда нужно точно заканчивать с футболом.
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 27.04.2021 17:44
    -4
    Самый лучший вариант это продать за неплохие деньги Бущана, и взять в аренду Лунина.
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 27.04.2021 17:39
    +3
    Буффона... в Динамо... Джи-Джи в Киеве... Ничё не понимаю в современном футболе
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 27.04.2021 17:39
    +3
    Буффона... в Динамо... Джи-Джи в Киеве... Ничё не понимаю в современном футболе
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 27.04.2021 18:17
    +2
    БРЭХНЯ... Разве что 4-ым после Нещерета
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 27.04.2021 18:21
    0
    Разве что тренером вратарей будет, пока СаШо в сборной...)
    Ссылка
    yan2018
    online
      yan2018, 27.04.2021 17:48
    0
    Вот Буффон бы удивился, если бы узнал о интересе ДК. Подумал бы, что тогда нужно точно заканчивать с футболом.
    Ссылка
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