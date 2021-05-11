ФОТО. Роналду пропустил тренировку Ювентуса ради визита к Феррари

Лидер «Ювентуса» встретился с пилотами команды

  • 11.05.2021 14:59
  • 1481 просмотр
  • 4 комментария
ФОТО. Роналду пропустил тренировку Ювентуса ради визита к Феррари
© Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Несмотря на неудачные результаты «Ювентуса» в последнее время, лидер туринцев Криштиану Роналду сегодня пропустил тренировку команды.

Вместо этого он отправился в Маранелло в штаб-квартиру «Феррари». Там он встретился с пилотами команды в Формуле-1 – Карлосом Сайнсом и Шарлем Леклером. Обеим он вручил свои футболки с автографом:

По информации СМИ, «Феррари» в свою очередь подарили Роналду новенький спорткар.

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Источник — ESPN

(5 голосов)

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Комментарии
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 11.05.2021 15:52
    0
    Для него этот футбол уже на десятом месте
    Ссылка
    waw
    online
      waw, 11.05.2021 15:23
    0
    продешевив кріш за один феррарі віддав аж 2 футболки
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 11.05.2021 15:21
    0
    і заказав собі машинку за більш ніж 1 млн..
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 11.05.2021 15:17
    +1
    может и мне подарить им пару футболок, может тоже дадут спорткар
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 11.05.2021 15:17
    +1
    может и мне подарить им пару футболок, может тоже дадут спорткар
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 11.05.2021 15:52
    0
    Для него этот футбол уже на десятом месте
    Ссылка
    waw
    online
      waw, 11.05.2021 15:23
    0
    продешевив кріш за один феррарі віддав аж 2 футболки
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 11.05.2021 15:21
    0
    і заказав собі машинку за більш ніж 1 млн..
    Ссылка
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