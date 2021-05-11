ФОТО. Роналду пропустил тренировку Ювентуса ради визита к Феррари

Несмотря на неудачные результаты «Ювентуса» в последнее время, лидер туринцев Криштиану Роналду сегодня пропустил тренировку команды.

Вместо этого он отправился в Маранелло в штаб-квартиру «Феррари». Там он встретился с пилотами команды в Формуле-1 – Карлосом Сайнсом и Шарлем Леклером. Обеим он вручил свои футболки с автографом:

По информации СМИ, «Феррари» в свою очередь подарили Роналду новенький спорткар.