ФОТО. Роналду пропустил тренировку Ювентуса ради визита к Феррари

Несмотря на неудачные результаты «Ювентуса» в последнее время, лидер туринцев Криштиану Роналду сегодня пропустил тренировку команды.
Вместо этого он отправился в Маранелло в штаб-квартиру «Феррари». Там он встретился с пилотами команды в Формуле-1 – Карлосом Сайнсом и Шарлем Леклером. Обеим он вручил свои футболки с автографом:
Can you calculate this? 🤔🤩— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) May 10, 2021
C² + CR7 ⏩ C💯#essereFerrari🔴 @Charles_Leclerc @Cristiano @Carlossainz55 pic.twitter.com/Qmc1fyi8Um
По информации СМИ, «Феррари» в свою очередь подарили Роналду новенький спорткар.
Источник — ESPN
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