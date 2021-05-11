Илья ЗАБАРНЫЙ: «Хорошо, что в финале Кубка Украины две играющие команды»

Защитник «Динамо» Илья Забарный прокомментировал предстоящий финал Кубка Украины против «Зари».

«Конечно, это очень ответственная игра для нас. Мы хотим выиграть этот Кубок, так как играем только на победу. «Заря» - непростой противник, но это ничего не меняет. Будем настраиваться и готовиться к этой игре».

«У «Зари» хорошие игроки, они играют во владение мяча, и это радует, что будут противостоять две играющие команды», - сказал Забарный.

Матч состоится 13 мая.