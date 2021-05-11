Игорь Суркис поздравил Семина с 74-летием

Сегодня, 11 мая, день рождения отмечает экс-наставник киевского «Динамо» Юрий Семин, которому исполняется 74 года. Именинника поздравил президент столичного клуба Игорь Суркис:

«Уважаемый Юрий Павлович! От имени всех динамовцев и от себя лично поздравляю вас с 74-летием!

У вас богатая тренерская карьера, которая продолжается уже без малого 40 лет. Безусловно, вы оставили заметный след и в истории «Динамо» (Киев), которое возглавляли дважды. Приняв команду в нелегкое время, вы смогли создать боеспособный коллектив, вселили в игроков веру в свои силы, подняли их боевой духа, что стало залогом успешных выступлений и завоевания трофеев.

За это время вы одержали немало побед, стали с командой чемпионами и выиграли Суперкубок страны. Также под вашим руководством «Динамо» играло в полуфинале Кубка УЕФА 2008/2009 гг., а победа над английским «Манчестер Сити» в том розыгрыше для нас является одним из самых ярких воспоминаний. Да и в целом, ваш период работы в Киеве динамовские болельщики до сих пор вспоминают с теплотой и светлыми, приятными чуствами.

Вы продолжаете посвящать свою жизнь футболу, и футбол сполна отвечает вам взаимностью. Вас никогда не пугали высокие задачи и новые вызовы, вы всегда смело их принимали и успешно преодолевали трудности и препятствия на пути к желаемой цели. Но вас ценят не только за бескомпромиссность, силу воли, характер, мастерство на тренерской скамейке у руля команды, а и за человеческие качества. Честность, интеллигентность, справедливость, душевное тепло, энергичность, чувство юмора, открытость – вот далеко не полный список ваших достоинств, которые импонируют и подкупают.

В день Вашего рождения желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, семейного счастья и дальнейших успехов в тренерской карьере», - сказано в заявлении президента «Динамо».

Юрий Семин возглавлял киевское «Динамо» с 2007 по 2009 и с 2010 по 2012 годы. Последним клубом специалиста был московский «Локомотив», где он работал с 2016 по 2020 годы.

Ранее сообщалось, что Семин может возглавить «Ротор».