Экс-тренер киевского Динамо может возглавить Ротор

73-летний российский тренер Юрий Семин может возглавить клуб РПЛ «Ротор», откуда был недавно уволен Александр Хацкевич.
«Вариант с Семиным — один из тех, который рассматривается руководством «Ротора», — сообщил источник. Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что предложение Семину может поступить уже в ближайшее время.
Юрий Семин возглавлял киевское «Динамо» с 2007 по 2009 и с 2010 по 2012 годы. Последним клубом специалиста был московский «Локомотив», где он работал с 2016 по 2020 годы.
Источник — Чемпионат
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