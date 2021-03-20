Экс-тренер киевского Динамо может возглавить Ротор

73-летний российский тренер Юрий Семин может возглавить клуб РПЛ «Ротор», откуда был недавно уволен Александр Хацкевич.

«Вариант с Семиным — один из тех, который рассматривается руководством «Ротора», — сообщил источник. Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что предложение Семину может поступить уже в ближайшее время.

Юрий Семин возглавлял киевское «Динамо» с 2007 по 2009 и с 2010 по 2012 годы. Последним клубом специалиста был московский «Локомотив», где он работал с 2016 по 2020 годы.