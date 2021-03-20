Экс-тренер киевского Динамо может возглавить Ротор

Руководство российского клуба готово сделать предложение Юрию Семину

  • 20.03.2021 16:15
  • 708 просмотров
  • 2 комментария
Экс-тренер киевского Динамо может возглавить Ротор
© Getty Images/Global Images Ukraine

73-летний российский тренер Юрий Семин может возглавить клуб РПЛ «Ротор», откуда был недавно уволен Александр Хацкевич.

«Вариант с Семиным — один из тех, который рассматривается руководством «Ротора», — сообщил источник. Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что предложение Семину может поступить уже в ближайшее время.

Юрий Семин возглавлял киевское «Динамо» с 2007 по 2009 и с 2010 по 2012 годы. Последним клубом специалиста был московский «Локомотив», где он работал с 2016 по 2020 годы.

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Источник — Чемпионат

(3 голоса)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 20.03.2021 16:34
    0
    Alex32, 20.03.2021 16:33
    Они что там в Роторе с ума посходили:сначала экс-тренер Динамо К А.Хацкевич,теперь снова экс-тренер динамо К Юрий Сёмин,что больше ни зи кого выбрать???
    Даже идею назначить 75-летнего и ту украли.
    Ссылка
    Alex32
    online
      Alex32, 20.03.2021 16:33
    0
    Они что там в Роторе с ума посходили:сначала экс-тренер Динамо К А.Хацкевич,теперь снова экс-тренер динамо К Юрий Сёмин,что больше ни зи кого выбрать???
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 20.03.2021 16:34
    0
    Alex32, 20.03.2021 16:33
    Они что там в Роторе с ума посходили:сначала экс-тренер Динамо К А.Хацкевич,теперь снова экс-тренер динамо К Юрий Сёмин,что больше ни зи кого выбрать???
    Даже идею назначить 75-летнего и ту украли.
    Ссылка
    Alex32
    online
      Alex32, 20.03.2021 16:33
    0
    Они что там в Роторе с ума посходили:сначала экс-тренер Динамо К А.Хацкевич,теперь снова экс-тренер динамо К Юрий Сёмин,что больше ни зи кого выбрать???
    Ссылка
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