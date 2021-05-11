В матче 35-го тура английской Премьер-лиги «Бернли» на выезде обыграл «Фулхэм» со счетом 2:0, отправив соперника в Чемпионшип.
События матча
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Крис Вуд (Бёрнли).
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил Эшли Вествуд (Бёрнли).
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Источник — Sport.ua
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