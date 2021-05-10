Команда-лифт. Фулхэм снова вылетел из АПЛ

«Фулхэм» в матче 35-го тура АПЛ проиграл «Бернли» со счетом 0:2 и потерял шансы сохранить место в элитном дивизионе. Вместе с лондонской командой в Чемпионшип уже вылетели «Вест Бром» и «Шеффилд Юнайтед».

Фулхэм поднялся в АПЛ по итогам сезона 2017/18, однако сразу же вылетел обратно. Через год команда вернулась в АПЛ, но теперь снова вылетела в Чемпионшип.

В АПЛ сезона 2021/22 уже вышли «Норвич» и «Уотфорд».

Чемпионат Англии. 35-й тур

Фулхэм - Бернли 0:2

Голы: Вестдвуд, 35, Вуд, 44