35-й тур
Фулхэм
0 : 2
Бёрнли
10.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Команда-лифт. Фулхэм снова вылетел из АПЛ

Лондонская команда опять понизилась в классе

  • 10.05.2021 23:55
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Команда-лифт. Фулхэм снова вылетел из АПЛ
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Фулхэм» в матче 35-го тура АПЛ проиграл «Бернли» со счетом 0:2 и потерял шансы сохранить место в элитном дивизионе. Вместе с лондонской командой в Чемпионшип уже вылетели «Вест Бром» и «Шеффилд Юнайтед».

Фулхэм поднялся в АПЛ по итогам сезона 2017/18, однако сразу же вылетел обратно. Через год команда вернулась в АПЛ, но теперь снова вылетела в Чемпионшип.

В АПЛ сезона 2021/22 уже вышли «Норвич» и «Уотфорд».

Чемпионат Англии. 35-й тур

Фулхэм - Бернли 0:2
Голы: Вестдвуд, 35, Вуд, 44

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Источник — Sport.ua

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