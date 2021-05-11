Виктор ЛЕОНЕНКО: «За всю весну Десна – худшая команда после Олимпика»

Специалист считает, что черниговцам не хватает класса

  • 11.05.2021 12:00
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Виктор ЛЕОНЕНКО: «За всю весну Десна – худшая команда после Олимпика»
© ФК Десна Чернигов

Футбольный эксперт Виктор Леоненко объяснил, почему «Десна» не сумела пробиться в еврокубки, уступив в решающем для себя матче «Мариуполю» (1:4).
 
«За всю весну «Десна» - худшая команда после «Олимпика». Проиграли «Минаю», «Львову» и вот «Мариуполю», причем по игре проиграли, потом отскочили с «Колосом». Это показывает, насколько серьезную роль играет в этой команде Тотовицкий. Грубые ошибки везде есть, но это по сути худшая команда весной 2021 года. 
 
«Ковид» и травмы были у всех клубов. Тут трудно объяснить. Я считаю, что у команды нет класса и уровня, если сначала они прут, а потом опускаются ниже плинтуса», - сказал Леоненко.

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Источник — Великий футбол

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