Виктор ЛЕОНЕНКО: «За всю весну Десна – худшая команда после Олимпика»

Футбольный эксперт Виктор Леоненко объяснил, почему «Десна» не сумела пробиться в еврокубки, уступив в решающем для себя матче «Мариуполю» (1:4).



«За всю весну «Десна» - худшая команда после «Олимпика». Проиграли «Минаю», «Львову» и вот «Мариуполю», причем по игре проиграли, потом отскочили с «Колосом». Это показывает, насколько серьезную роль играет в этой команде Тотовицкий. Грубые ошибки везде есть, но это по сути худшая команда весной 2021 года.



«Ковид» и травмы были у всех клубов. Тут трудно объяснить. Я считаю, что у команды нет класса и уровня, если сначала они прут, а потом опускаются ниже плинтуса», - сказал Леоненко.