Луиш КАШТРУ: «Немного расстроен, но есть и чувство счастья»

Португальский наставник покинул Украину

  • 11.05.2021 11:51
  • 1340 просмотров
  • 1 комментарий
Луиш КАШТРУ: «Немного расстроен, но есть и чувство счастья»
© shakhtar.com

Наставник Луиш Каштру попрощался с «Шахтером» после двух лет работы с командой.

«В прошлых сезонах у «Шахтера» не было так много молодых ребят. Чувствую, что что-то строится. Наш тренерский штаб в чем-то помог этой постройке, и это радует».

«Сейчас немного расстроен, но есть и чувство счастья. Потому что в течение двух лет меня окружали хорошие люди», - сказал Каштру.

Ожидается, что новым тренером команды станет Роберто Де Дзерби.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 11.05.2021 12:43
    +1
    Тому що протягом двох років мене оточували хороші люди», - сказав Каштру.
    Золоті слова.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 11.05.2021 12:43
    +1
    Тому що протягом двох років мене оточували хороші люди», - сказав Каштру.
    Золоті слова.
    Ссылка
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