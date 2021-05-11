Луиш КАШТРУ: «Немного расстроен, но есть и чувство счастья»

Наставник Луиш Каштру попрощался с «Шахтером» после двух лет работы с командой.

«В прошлых сезонах у «Шахтера» не было так много молодых ребят. Чувствую, что что-то строится. Наш тренерский штаб в чем-то помог этой постройке, и это радует».

«Сейчас немного расстроен, но есть и чувство счастья. Потому что в течение двух лет меня окружали хорошие люди», - сказал Каштру.

Ожидается, что новым тренером команды станет Роберто Де Дзерби.

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