Луиш КАШТРУ: «Немного расстроен, но есть и чувство счастья»

Наставник Луиш Каштру попрощался с «Шахтером» после двух лет работы с командой.
«В прошлых сезонах у «Шахтера» не было так много молодых ребят. Чувствую, что что-то строится. Наш тренерский штаб в чем-то помог этой постройке, и это радует».
«Сейчас немного расстроен, но есть и чувство счастья. Потому что в течение двух лет меня окружали хорошие люди», - сказал Каштру.
Ожидается, что новым тренером команды станет Роберто Де Дзерби.
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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