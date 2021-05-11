Выиграли Скудетто? Отдавайте деньги. Интер просит отказаться от зарплаты

По информации итальянских СМИ, руководство «Интера» попросило игроков отказаться от зарплаты за 2 месяца, чтобы клуб мог оправиться от финансовых проблем.
Ранний вылет из Лиги чемпионов, а также отсутствие болельщиков на трибунах серьезно повлияли на экономическую ситуацию клуба.
«Интер» сэкономит более 25 миллионов, если большая часть игроков откажется от зарплаты на 1-2 месяца, а далее клуб должен получить деньги за Скудетто. Кроме того, «Интер» гарантировал себе выход в группу Лиги чемпионов.
В нынешнем сезоне команда Антонио Конте заняла в группе ЛЧ 4-е место, однако прервала доминирование «Ювентуса» в Италии и взяла чемпионство.
Источник — Football-Italia
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