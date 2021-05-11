Выиграли Скудетто? Отдавайте деньги. Интер просит отказаться от зарплаты

У клуба тяжелое финансовое состояние

  • 11.05.2021 11:28
  • 470 просмотров
  • 1 комментарий
Выиграли Скудетто? Отдавайте деньги. Интер просит отказаться от зарплаты
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации итальянских СМИ, руководство «Интера» попросило игроков отказаться от зарплаты за 2 месяца, чтобы клуб мог оправиться от финансовых проблем.

Ранний вылет из Лиги чемпионов, а также отсутствие болельщиков на трибунах серьезно повлияли на экономическую ситуацию клуба.

«Интер» сэкономит более 25 миллионов, если большая часть игроков откажется от зарплаты на 1-2 месяца, а далее клуб должен получить деньги за Скудетто. Кроме того, «Интер» гарантировал себе выход в группу Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне команда Антонио Конте заняла в группе ЛЧ 4-е место, однако прервала доминирование «Ювентуса» в Италии и взяла чемпионство.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Football-Italia

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 11.05.2021 11:34
    +1
    Подписали кучу олдовых футболистов с многомиллионными контрактами, а теперь денег нет. Да , во всём конечно же виноват короновирус и вылет из ЛЧ
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 11.05.2021 11:34
    +1
    Подписали кучу олдовых футболистов с многомиллионными контрактами, а теперь денег нет. Да , во всём конечно же виноват короновирус и вылет из ЛЧ
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности